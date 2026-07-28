BXH Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Tiền đạo Indonesia chia sẻ ngôi đầu với Đình Bắc

Mitchell Baker lập hat-trick giúp ĐT Indonesia thắng ĐT Campuchia 5-1. (Ảnh: Bola)

Tiền đạo Mitchell Baker là nhân vật chính trong trận ra quân của ĐT Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Chân sút cao 1m96 lâp hat-trick giúp đội nhà thắng ĐT Campuchia 5-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A. Trước đó, ĐT Indonesia được nghỉ ở lượt trận đầu tiên.

Hiện tại, Mitchell Baker đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với Nguyễn Đình Bắc với cùng 3 bàn thắng. Trước đó, Nguyễn Đình Bắc đã lập hat-trick khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Timor Leste 7-0 ở lượt trận đầu tiên của bảng A.

Sau khi ĐT Việt Nam được nghỉ ở lượt trận thứ 2, Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ trở lại đường đua ASEAN Cup 2026 với cuộc tiếp đón ĐT Singapore vào lúc 20h ngày 31/7.

Xếp sau Nguyễn Đình Bắc và Mitchell Baker trên bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 là 4 cầu thủ đang sở hữu 2 bàn thắng gồm: Paulo Josué (ĐT Malaysia), Ilhan Fandi (ĐT Singapore), Kakana Khamyok (ĐT Thái Lan) và Đỗ Hoàng Hên (ĐT Việt Nam).

Trong số 11 cầu thủ đã ghi 1 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Ngoài ra, ASEAN Cup 2026 đã ghi nhận bàn đá phản lưới nhà đầu tiên khi thủ môn Nadeo Argawinata mắc sai lầm giúp ĐT Campuchia có bàn thắng danh dự trong trận thua ĐT Indonesia 1-5.

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