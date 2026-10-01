Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Singapore vs Malaysia trước FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia vs Bangladesh sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào lúc 19h30 ngày 1/10. Đây là trận đấu mà Indonesia buộc phải thắng, thậm chí ghi nhiều bàn thắng để nuôi hy vọng vào chung kết.

Lịch sử đối đầu giữa Indonesia vs Bangladesh đang nghiêng về đại diện Đông Nam Á. Theo đó, trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất, Indonesia giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi 11 bàn thắng, lọt lưới 3.

Chiến thắng duy nhất của Bangladesh trước Indonesia diễn ra vào năm 1985. Trong lần so tài gần đây nhất vào năm 2022, hai đội bóng này hòa nhau với tỉ số 0-0.

Ở thời điểm này, chất lượng đội hình của Indonesia được đánh giá vượt trội so với Bangladesh khi có nhiều cầu thủ nhập tịch. Theo định giá của chuyên trang transfermarkt, giá trị đội hình của Indonesia là 22,84 triệu euro, gấp 3 lần đối thủ.

Ngoài chất lượng đội hình tốt hơn, Indonesia có lợi thế sân nhà. Do đó, đội bóng này đang quyết tâm đánh bại Bangladesh với tỉ số đậm để mong soán ngôi đầu của Malaysia, qua đó ẵm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Indonesia vs Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 1/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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