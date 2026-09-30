Kết quả FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia tranh cúp với Hong Kong (Trung Quốc)

Chiều 30/9, Campuchia bước vào lượt trận cuối bảng B hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 với lợi thế lớn khi chỉ cần 1 điểm để vào chung kết. Trong khi đó, Timor Leste buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn nếu muốn lật ngược tình thế.

Ảnh: FFC

Dù chịu áp lực, Timor Leste lại nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Arrarte có pha dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ Campuchia phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 15, Joao Pedro tạo dấu ấn với cú sút phạt từ gần vạch 16m50, đưa bóng găm vào góc cao mở tỷ số cho Timor Leste. Chỉ 5 phút sau, họ thêm một lần đưa bóng vào lưới Campuchia nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau quãng đầu lép vế, Campuchia dần lấy lại thế trận và tận dụng tốt cơ hội. Phút 27, Nieto bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Trước khi hiệp một khép lại, Campuchia tiếp tục tạo bước ngoặt. Phút 38, Nieto thực hiện thành công quả phạt đền sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1.

Ảnh: FFC

Sang hiệp hai, Timor Leste đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Phút 57, Alexandro Bakhito tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 2-2.

Những phút còn lại diễn ra giằng co khi Campuchia chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn kết quả. Tỷ số hòa 2-2 là đủ để họ giữ ngôi đầu bảng B với 4 điểm và giành vé vào chung kết.

Ở trận đấu sau đó tại bảng A, Hong Kong (Trung Quốc) dễ dàng vượt qua Brunei với tỷ số 2-0. Philip Chan và Matt Orr lần lượt ghi bàn ở các phút 60 và 90+1 để ấn định chiến thắng.

Kết quả này giúp Hong Kong (Trung Quốc) đứng nhất bảng A hạng 2. Họ sẽ chạm trán Campuchia ở trận chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 ngày 3/10.