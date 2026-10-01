FIFA ASEAN Cup 2026: Tam mã đua tranh quyết liệt vào chung kết

Sau khi Thái Lan giành quyền vào chung kết, tâm điểm FIFA ASEAN Cup 2026 chuyển sang bảng A. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong khi Singapore đứng thứ ba với 3 điểm. Bangladesh đã bị loại nhưng vẫn có thể tác động đến cuộc đua nếu gây bất ngờ trước Indonesia.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10.

Hai trận Indonesia vs Bangladesh và Singapore vs Malaysia được tổ chức cùng lúc 19h30 ngày 1/10. Cách sắp xếp này giúp các đội không thể chờ kết quả đối thủ để tính toán trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Indonesia rộng cửa giành ngôi đầu bảng A

Trong hai trận đấu cuối bảng A, Indonesia có lợi thế nhất định khi chỉ phải đối đầu Bangladesh, đội đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé vào chung kết. Indonesia hiện có 4 điểm và hiệu số +2, kém Malaysia một bàn về chỉ số phụ. Vì vậy, mục tiêu của đội bóng xứ Vạn đảo không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải hướng tới một kết quả đủ tốt để cải thiện hiệu số.

Nếu Indonesia đánh bại Bangladesh với cách biệt lớn, họ có thể vượt Malaysia trên bảng xếp hạng trong trường hợp đối thủ không giành chiến thắng với cách biệt tương ứng trước Singapore.

Đây là cơ hội để Indonesia chủ động tạo lợi thế trong cuộc đua. Bangladesh không còn mục tiêu về thứ hạng, nhưng chắc chắn muốn khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một màn trình diễn tích cực. Indonesia vì thế vẫn phải duy trì sự tập trung, đặc biệt trong khâu tận dụng cơ hội. Một chiến thắng đậm sẽ giúp Indonesia giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: giành 3 điểm và tạo sức ép lên Malaysia.

Malaysia đối mặt thử thách từ Singapore

Ở trận đấu còn lại, Malaysia bước vào cuộc đối đầu Singapore với vị thế đội đang dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số +3. Cùng có 4 điểm như Indonesia, Malaysia chỉ cần duy trì lợi thế về điểm số và chỉ số phụ để bảo vệ vị trí hiện tại. Tuy nhiên, Singapore vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi đang có 3 điểm. Khoảng cách chỉ một điểm khiến trận đấu này trở nên đặc biệt quan trọng đối với cả hai đội.

Malaysia chắc chắn muốn giành chiến thắng để tự quyết tấm vé vào chung kết. Nếu có thêm 3 điểm, đội bóng này sẽ tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua ngôi đầu. Ngược lại, một kết quả không thuận lợi có thể mở ra cơ hội cho Indonesia vươn lên.

Trong khi đó, Singapore hiểu rằng đây là trận đấu mang tính quyết định. Với 3 điểm trong tay, họ vẫn có thể tạo ra bất ngờ nếu đánh bại Malaysia. Khi đó, cục diện bảng A sẽ thay đổi đáng kể và cuộc đua giành vé vào chung kết có thể được đẩy lên cao trào.

Vì vậy, Indonesia vs Bangladesh và Singapore vs Malaysia không chỉ là hai trận đấu cuối bảng A mà còn là những cuộc đối đầu quyết định trực tiếp đến cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Người hâm mộ sẽ phải chờ đến khi hai trận đấu cùng khép lại để biết đội bóng nào giành quyền đối đầu Thái Lan.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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