Lịch sử đối đầu Singapore vs Malaysia trước FIFA ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Singapore vs Malaysia

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, Singapore vs Malaysia sẽ gặp nhau vào lúc 19h30 hôm nay 1/10 trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành vé vào chung kết.

Lịch sử đối đầu giữa Singapore vs Malaysia trước màn so tài FIFA ASEAN Cup 2026 được người hâm mộ rất quan tâm. Theo đó, trong 82 lần gặp nhau trước đây, Singapore thắng 27 trận, hòa 23 và thua 32.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Singapore giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội vào năm 2025, Singapore thắng 3-0 trước Malaysia trong trận giao hữu.

Hiện tại, cục diện của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đang rất kịch tính, khi Malaysia (4 điểm), Indonesia (4 điểm) và Singapore (3 điểm) đều còn cơ hội vào chung kết. Malaysia đang tạm đứng đầu vì hơn chỉ số phụ.

Theo quy định, chỉ đội đứng đầu bảng mới có vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Do đó, lượt trận cuối vòng bảng được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

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