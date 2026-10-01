Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý tới hai trận đấu thuộc lượt cuối bảng A. Các cuộc đối đầu giữa Indonesia và Bangladesh, Singapore và Malaysia đều diễn ra lúc 19h30, nhằm bảo đảm tính công bằng khi các đội cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến các trận đấu. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10.

Hai trận đấu của bảng A gồm Indonesia vs Bangladesh và Singapore vs Malaysia, cùng diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10. Việc tổ chức hai trận đấu cùng giờ giúp các đội không thể tận dụng kết quả của đối thủ để tính toán chiến thuật trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Đây cũng là nguyên tắc thường được áp dụng ở lượt trận cuối vòng bảng khi các đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng.

Indonesia và Malaysia đua tranh ngôi đầu bảng A

Trước lượt trận cuối, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, lần lượt giữ hai vị trí dẫn đầu bảng A. Malaysia đang xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Tuy nhiên, cục diện bảng đấu vẫn chưa được định đoạt. Malaysia phải đối đầu Singapore, trong khi Indonesia gặp Bangladesh, đội đã sớm hết cơ hội cạnh tranh vé vào chung kết.

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Xét về tình thế, Indonesia có cơ hội tạo ra sức ép lớn lên Malaysia nếu giành chiến thắng đậm trước Bangladesh. Trong trường hợp hai đội cùng có kết quả thuận lợi, hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quyết định vị trí dẫn đầu bảng A.

Vì vậy, cuộc đối đầu với Bangladesh không chỉ là nhiệm vụ giành 3 điểm đối với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo còn cần hướng tới một chiến thắng với cách biệt đủ lớn để cải thiện hiệu số, qua đó gia tăng cơ hội vượt qua Malaysia trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại, Malaysia sẽ phải thận trọng trước Singapore. Dù Singapore không còn nhiều cơ hội cạnh tranh, đội bóng này vẫn có thể gây khó khăn cho Malaysia và tác động trực tiếp tới cuộc đua giành vé vào chung kết.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10 19h30: Indonesia vs Bangladesh. 19h30: Singapore vs Malaysia