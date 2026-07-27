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Lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 09:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Indonesia vs Campuchia trước trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Indonesia sẽ đối đầu với Campuchia tại lượt trận thứ 2 bảng A. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 27/7 trên sân vận động Pakansari.

Thống kê lịch sử đối đầu giữa Indonesia vs Campuchia trước trận đấu tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía đội bóng xứ vạn đảo. Theo đó, trong 18 lần gặp nhau gần đây nhất trên mọi đấu trường, Indonesia giành 17 chiến thắng, hòa 1.

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Trong 17 trận thắng này, đội tuyển Indonesia đã ghi tổng cộng 80 bàn vào lưới Campuchia, trở thành một trong những đối thủ mà Garuda có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất.

lich su doi dau indonesia vs campuchia truoc man so tai o asean cup 2026 hinh anh 1
Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 27/7.

Trong chuỗi trận bất bại kể trên, Indonesia có những chiến thắng rất đậm trước Campuchia. Đáng chú ý nhất là màn hủy diệt 10-0 tại SEA Games 1995. Ngoài ra, Garuda từng thắng 8-0 ở vòng loại World Cup 1998 và ASEAN Cup 2004, đồng thời đánh bại Campuchia với tỷ số 9-2 tại vòng loại Asian Cup 2000.

Tuy nhiên, đội tuyển Campuchia đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm gần đây. Ở 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia đều không thể thắng với cách biệt quá hai bàn.

lich su doi dau indonesia vs campuchia truoc man so tai o asean cup 2026 hinh anh 2
Lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia trước màn so tài ASEAN Cup 2026.

Lần gặp nhau gần đây nhất diễn ra tại ASEAN Cup 2022, Indonesia chỉ vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1. Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman là những cầu thủ lập công cho Garuda, trong khi Saret Kyra ghi bàn danh dự cho Campuchia.

Hiện tại, sức mạnh của Indonesia đã tăng lên đáng kể khi có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Đội bóng này được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ASEAN Cup 2026. Do đó, rất muốn thị uy sức mạnh của mình ở trận đấu này.

Trong khi đó, Campuchia đã gây thất vọng lớn, khi để thua 1-2 trước Singapore ở trận đấu ra quân. Vì vậy, nếu tiếp tục thua Indonesia, đội bóng này gần như đóng sập cánh cửa giành vé vào bán kết. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
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