Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/7, các giải đấu cấp quốc gia sẽ tiếp tục được tổ chức trên khắp cả nước.

Ảnh: VFF.

Tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) tổ chức ở Đắk Lắk diễn ra 4 trận: Bắc Ninh vs Hưng Yên (14h), Thanh Hóa vs Đồng Nai (15h), Hà Nội FC vs Gia Lai (16h), CLB bóng đá TP.HCM vs Hải Phòng FC (17h),

Ở giải U16 nữ Quốc gia được tổ chức tại Sơn La, trận đấu duy nhất diễn ra trong ngày hôm nay là chủ nhà Sơn La vs TP.HCM lúc 16h trên sân vận động 3/2.

Tại giải bóng đá bãi biển toàn quốc được tổ chức tại Gia Lai, Đà Nẵng đối đầu Tây Ninh lúc 17h ngày 27/7 trong khi Trẻ Gia Lai sẽ có màn so tài với Phú Yên.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/7, các trận bán kết giải U17 Quốc gia được tổ chức tại các sân Pleiku và Hàm Rồng. Huế gặp Đà Nẵng lúc 14h trong khi Hà Nội FC đấu PVF.

Với những gì đã diễn ra ở các vòng đấu trước, người hâm mộ đang chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng.