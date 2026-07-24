Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7: ĐT Việt Nam gặp ĐT Timor Leste

Hôm nay 24/7, ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh vòng bảng với 2 trận đấu đầu tiên ở bảng A. Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7, trận đấu mở màn của giải đấu sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Morodok Techo ở Phnom Penh (Campuchia) giữa đội chủ nhà và đội khách Singapore.

ĐT Việt Nam tập luyện trước giải. (Ảnh: TH).

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch, ĐT Campuchia đang rất khát khao có được chiến thắng dù trên thực tế, họ vẫn là đội bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với Singapore, đội bóng cũng có những cầu thủ nhập tịch đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, diễn ra muộn hơn trận đấu ở Campuchia 1 giờ 30 phút sẽ là trận đấu bắt đầu lúc 20h30 giữa ĐT Timor Leste và ĐT Việt Nam.

Trận đấu này được tính là trận sân nhà của ĐT Timor Leste nhưng tổ chức tại Chonburi (Thái Lan) do Timor Leste không có sân vận động đạt tiêu chuẩn.

Ở màn so tài này, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn và điều người hâm mộ quan tâm lúc này là việc thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bản.

Để chuẩn bị cho màn đối đầu với ĐT Timor Leste, ĐT Việt Nam đã di chuyển sang Bangkok từ hôm 20/7, sau đó di chuyển tiếp quãng đường khoảng gần 80km để đến với Chonburi.

Kết quả các trận đấu đầu tiên của ASEAN Cup 2026 sẽ liên tục được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.