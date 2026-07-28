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Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7

Thứ Ba, 14:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 28/7.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào

Trận đấu Malaysia vs Lào trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 28/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPTPlay để phục vụ người hâm mộ.

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Trận đấu giữa Malaysia vs Lào nhận được sự chú ý khi ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng B ASEAN Cup 2026.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Malaysia vs Lào: Link xem trận Malaysia vs Lào vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhận định Malaysia vs Lào vòng bảng ASEAN Cup 2026

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của ĐT Myanmar giúp ĐT Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Tan Cheng Hoe ở ASEAN Cup 2026. Đội trưởng Paulo Josue tỏa sáng với cú đúp, trong khi lối chơi của đội bóng áo vàng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau giai đoạn tái thiết lực lượng.

Trước cuộc đối đầu với ĐT Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B giải ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự thận trọng dù đội nhà được đánh giá cao hơn, ông cho biết: “Điều đầu tiên là chúng tôi rất vui khi giành trọn 3 điểm trước ĐT Myanmar. Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, phía trước vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn”.

ĐT Malaysia sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo với Paulo Josue, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad. Khả năng phối hợp trung lộ, tốc độ ở hai biên cùng lợi thế sân nhà Bukit Jalil hứa hẹn giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận. Nếu duy trì hiệu quả như trận gặp ĐT Myanmar, ĐT Malaysia đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt để cải thiện hiệu số.

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ĐT Malaysia có chiến thắng trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Bên kia chiến tuyến, ĐT Lào bước vào trận đấu sau thất bại 0-5 trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Vladica Grujić bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống chống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái. Dù vậy, nhà cầm quân người Serbia khẳng định các học trò sẽ chiến đấu hết mình.

HLV Vladica Grujić khẳng định: “Chúng tôi biết sẽ phải gặp một đối thủ rất mạnh. Nhưng Lào sẽ thi đấu dũng cảm, giữ kỷ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ”.

Dù lịch sử đối đầu ở ASEAN Cup hoàn toàn nghiêng về ĐT Malaysia với 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 9 lần gặp gần nhất, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung, tôn trọng đối thủ.

Với lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình vượt trội và phong độ đang lên, ĐT Malaysia có nhiều cơ sở để giành thêm một chiến thắng thuyết phục trước ĐT Lào, qua đó soán ngôi đầu bảng B của ĐT Thái Lan, đội nghỉ thi đấu ở lượt trận này.

Trận đấu giữa Malaysia vs Lào tại bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 28/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
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