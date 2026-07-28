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Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7

Thứ Ba, 11:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 28/7.

Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar

Trận đấu Philippines vs Myanmar trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 28/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

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ĐT Philippines có trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Myanmar.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Philippines vs Myanmar: Link xem trận Philippines vs Myanmar vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhận định Philippines vs Myanmar vòng bảng ASEAN Cup 2026

ĐT Myanmar sẽ có chuyến làm khách nhiều thách thức trên sân của ĐT Philippines. Sau khi để thua ĐT Malaysia trong trận ra quân, ĐT Myanmar hiểu rằng một kết quả bất lợi nữa sẽ khiến cơ hội vào bán kết của họ trở nên rất mong manh.

Phong độ của ĐT Myanmar gần đây cũng không tốt khi để thua trong cả ba trận gần nhất. Ngoài trận thua ĐT Malaysia vừa qua, ĐT Myanmar cũng để thua ĐT Việt Nam cũng như chính ĐT Philippines trong các trận giao hữu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

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ĐT Myanmar có kết quả chưa tốt trong trận ra quân (Ảnh: MFF)

Ngoài ra, ĐT Myanmar trong hơn chục năm trở lại đây cũng chưa giành chiến thắng nào khi gặp ĐT Philippines. Ngoài trận thua 1-5 trong trận giao hữu trước giải, ĐT Myanmar có thêm một trận hoà, một trận thua khi gặp ĐT Philippines tại ASEAN Cup (trước đó là AFF Cup).

HLV Jorn Andersen thừa nhận màn so tài sắp tới là thử thách lớn với ĐT Myanmar: “Chúng tôi đều hiểu trận đấu trên sân khách sau một cuộc hành trình dài sẽ đầy khó khan, sau khi toàn đội đã trải qua một trận đấu vào thứ Bảy. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể”.

Bên cạnh thành tích đối đầu, ĐT Philippines sở hữu nhiều lợi thế hơn khi đây là trận ra quân, cũng như được chơi trên sân nhà nên cách cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt nhất. HLV Carles Cuadrat nhấn mạnh ĐT Philippines đã phân tích kỹ đối thủ, đồng thời tự tin có phương án chiến thuật dựa trên chiến thắng trong trận giao hữu trước giải đấu.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Philippines vs Myanmar sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 28/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
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