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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Năm, 05:00, 01/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam với mục tiêu có thể giành thêm huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 1/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở 9 môn gồm bóng chuyền, vật, eSports, taekwondo, jiu-jitsu, cầu mây, bắn súng, bắn cung.

lich thi dau asiad 2026 hom nay 1 10 cua Doan the thao viet nam hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát. 

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành sẽ thi đấu phần thi bắn chậm của nội dung 25m súng ngắn thể thao nam. Sau khi có kết quả không tốt ở phần bắn nhanh, bộ ba này sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn chạm tay đến tấm huy chương.

Tại môn cầu mây, các đội bốn nam, bốn nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng bảng. Đội nam sẽ gặp Ấn Độ còn đội nữ gặp Philippines. Nếu tiếp tục thắng, các VĐV Việt Nam sẽ tiến vào bán kết và có cơ hội lớn giành huy chương.

lich thi dau asiad 2026 hom nay 1 10 cua Doan the thao viet nam hinh anh 2

Ở môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang sẽ tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nữ với hy vọng có thể cạnh tranh huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại môn eSports, đội MOBA [League of Legends] Việt Nam đã ít nhất giành được HCĐ sau khi vào bán kết. Nếu thắng được Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết trong ngày hôm nay, tấm huy chương sẽ còn danh giá hơn.

PV/VOV.VN
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