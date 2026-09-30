U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 khi thắng trên chấm luân lưu
VOV.VN - U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 khi thắng trên chấm luân lưu trước U23 Uzbekistan với tỷ số 9-8. Trước đó 2 đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ.
U23 Nhật Bản vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 khi thắng trên chấm luân lưu trước U23 Uzbekistan với tỷ số 9-8. Trước đó 2 đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ.
Trận bán kết 2 bóng đá nam ASIAD 2026 giữa Nhật Bản và Uzbekistan đã tạo nên màn so tài kịch tính, hấp dẫn. Ngay phút thứ 9, U23 Uzbekistan có tình huống phản công mẫu mực, Khamidov căng ngang vào trong cho Bakhromov dứt điểm một chạm tung lưới đội chủ nhà.
Sau đó, các cầu thủ Nhật Bản dồn lên tấn công nhưng cũng phải đến phút 88 mới có bàn gỡ. Bóng được tạt từ cánh trái vào vòng cấm Uzbekistan để Ishibashi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Muratbaev, đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.
Trong hiệp phụ, không bên nào ghi được bàn thắng và cuộc đọ sức phải bước sang loạt sút luân lưu. Ở loạt đá này, U23 Nhật Bản thắng 9-8 và giành quyền vào chung kết.