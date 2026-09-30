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Chuyển nhượng V-League 2026/27: Hà Nội FC ra mắt tiền vệ dự World Cup 2026

Thứ Tư, 20:18, 30/09/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Hà Nội FC chiêu mộ thành công tiền vệ Kevin Felida, cầu thủ tham dự World Cup 2026 trong màu áo ĐT Curacao.

Hà Nội FC chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Kevin Felida, tiền vệ từng góp mặt trong danh sách dự World Cup 2026 của ĐT Curacao. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Thủ đô gia tăng chất lượng tuyến giữa trong bối cảnh phong độ đang đi xuống.

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Hà Nội FC công bố tân binh Kevin Felida (Ảnh: Reuters)

Kevin Felida sinh ngày 11/11/1999 tại Spijkenisse (Hà Lan), mang hai quốc tịch Curacao và Hà Lan. Felida trưởng thành từ lò đào tạo Den Bosch, ra mắt đội một năm 2018 trước khi chuyển sang RKC Waalwijk năm 2022 và trở lại Den Bosch vào tháng 7/2025.

Sở hữu chiều cao 1m74, thuận chân phải, Felida thi đấu tốt nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm. Ở tuổi 26, Felida đang được chuyên trang Transfermarkt định giá 400.000 Euro.

Trên bình diện đội tuyển, Felida lựa chọn khoác áo ĐT Curacao thay vì Hà Lan và đã có 17 lần ra sân kể từ năm 2021, ghi 1 bàn thắng. Đáng chú ý, ngày 18/5/2026, anh được HLV Dick Advocaat điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Dù vậy, mùa giải gần nhất không quá nổi bật với Felida khi anh chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường và chưa ghi bàn hay kiến tạo. Điều này khiến bản hợp đồng của Hà Nội FC mang theo cả kỳ vọng lẫn dấu hỏi về khả năng thích nghi.

Về phần Hà Nội FC, đội bóng Thủ đô đang trải qua khởi đầu khó khăn tại V-League 2026/27 khi toàn thua sau 2 vòng và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Harry Kewell còn sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia sau thất bại trước Đà Nẵng.

Sau FIFA Days, Hà Nội FC sẽ trở lại với trận gặp tân binh Bắc Ninh FC ở vòng 3 V-League 2026/27. Đây được xem là cơ hội để đội bóng áo tím tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và tạo cú hích tinh thần cho giai đoạn tiếp theo.

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PV/VOV.VN
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