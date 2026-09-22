Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 22/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 8 môn gồm bóng đá, bơi, karate, xe đạp. bóng ném, bắn súng, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển), wushu.

Karate được kỳ vọng mang về thêm huy chương cho Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Reuters).

Trong đó, karate sẽ là môn kỳ vọng mang về huy chương sau những thành công ở 2 ngày thi đấu trước đó. 3 VĐV gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ tham gia thi dấu nội dung kata quyền biểu diễn đồng đội nữ. Đây là nội dung các võ sĩ Việt Nam đã giành HCV ở kỳ ASIAD lần trước.

Năm nay, ứng viên cho chiếc HCV là Nhật Bản không đăng ký tham dự nội dung này nên cơ hội có HCV của các VĐV Việt Nam sẽ càng lớn. Bên cạnh đó, các môn wushu, bắn súng hay xe đạp cũng có thể đem về huy chương nếu các VĐV đạt phong độ cao.

Trong khi đó, trận đấu cuối của U23 Việt Nam ở vòng bảng bóng đá nam cũng thu hút sự chú ý. Chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết, trong khi việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành ngôi đầu bảng.