VĐV Thái Lan bị tạm cấm thi đấu tại ASIAD 2026 vì doping

Trước thềm ASIAD 2026 khởi tranh, BTC Đại hội cùng Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) đã tiến hành lấy mẫu thử doping của các VĐV tham gia thi đấu.

Tay vợt Pitchamon Opatniputh. (Ảnh: AP).

Hôm nay (21/9), mẫu thử của các VĐV từ ngày 17/9 đã có kết quả và Tổ chức kiểm tra quốc tế (ITA) xác nhận mẫu thử của nữ VĐV cầu lông người Thái Lan - Pitchamon Opatniputh đã cho kết quả dương tính với furosemide, một chất nằm trong danh mục cấm của WADA.

Thông báo từ ITA cho biết, Pitchamon Opatniputh sẽ tạm thời bị cấm tập luyện và thi đấu tại ASIAD 2026 trong thời gian nũ VĐV người Thái Lan có thể đề nghị được thử doping mẫu B và kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS).

Môn cầu lông tại ASIAD 2026 còn diễn ra cho đến ngày 29/9 và khả năng Pitchamon Opatniputh kịp thời đủ điều kiện thi đấu trở lại tại Á vận hội năm nay là rất nhỏ.

Nếu WADA và CAS phát hiện có những sai phạm lớn hơn, Pitchamon có thể bị cấm thi đấu lâu hơn chứ không chỉ riêng tại ASIAD năm nay. Đây là trường hợp đầu tiên mà các VĐV liên quan đến doping được phát hiện ở ASIAD 2026.

Đây là thông tin gây sốc với nhiều CĐV cầu lông châu Á bởi Pitchamon Opatniputh là VĐV trẻ có vẻ ngoài khả ái cùng phong độ rất cao thời gian gần đây. Tay vợt sinh năm 2007 đã vươn lên đến vị trí thứ 18 thế giới và đã được kỳ vọng là một trong những nhân tố chủ lực của cầu lông Thái Lan tại ASIAD 2026.