English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bảng A - AFF ASEAN Cup 2026: Tâm điểm ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia

Thứ Năm, 05:30, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bảng A - AFF ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu.

ĐT Việt Nam sẽ mở màn ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Singapore, Indonesia và Campuchia theo lịch trình dày đặc.

Cụ thể, ĐT Việt Nam tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình, trước khi làm khách của Indonesia vào ngày 3/8. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của ĐT Việt Nam là cuộc chạm trán Campuchia trên sân nhà diễn ra ngày 7/8.

lich thi dau bang a - aff asean cup 2026 tam diem Dt viet nam vs Dt indonesia hinh anh 1
Lịch thi đấu bảng A AFF ASEAN Cup 2026

AFF ASEAN Cup 2026 có 10 đội tham dự, chia thành hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tạo nên cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Tại bảng A, Việt Nam và Indonesia được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vì thế được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu.

Ở trận ra quân của ĐT Việt Nam, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn nhưng không thể xem nhẹ. Đội bóng này vừa thắng Brunei 6-1 và sở hữu những cái tên đáng chú ý như Zenivio Gostavo hay Oatnasio da Silva.

Trong khi đó, ĐT Indonesia dưới thời HLV John Herdman đang có sự lột xác mạnh mẽ. Với lực lượng nhập tịch chất lượng, họ đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu sau 6 lần về nhì.

ĐT Singapore cũng là cái tên đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định thời gian qua. Tại giải đấu lần này, ĐT Singapore kỳ vọng vào kinh nghiệm của đội trưởng Hariss Harun.

Cuối cùng, ĐT Campuchia được nhận định cũng không hề dễ chơi. Việc bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch giúp họ tiến bộ rõ rệt và sẵn sàng gây bất ngờ.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam quyết vô địch
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam quyết vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch.

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam quyết vô địch

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam quyết vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch.

ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị đầu tiên trước trận mở màn tại Thái Lan
ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị đầu tiên trước trận mở màn tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều 21/7, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan) hướng tới trận ra quân gặp ĐT Timor Leste tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị đầu tiên trước trận mở màn tại Thái Lan

ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị đầu tiên trước trận mở màn tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều 21/7, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan) hướng tới trận ra quân gặp ĐT Timor Leste tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Tin bóng đá 21-7: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026
Tin bóng đá 21-7: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 21-7 có những nội dung chính sau đây: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026; Madrid chìm trong sắc đỏ, Tây Ban Nha mở hội sau chức vô địch World Cup 2026; Argentina được chào đón không tưởng khi trở về từ World Cup 2026…

Tin bóng đá 21-7: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026

Tin bóng đá 21-7: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 21-7 có những nội dung chính sau đây: ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF ASEAN Cup 2026; Madrid chìm trong sắc đỏ, Tây Ban Nha mở hội sau chức vô địch World Cup 2026; Argentina được chào đón không tưởng khi trở về từ World Cup 2026…

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước ASEAN Cup 2026 khi giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha vươn lên đứng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước ASEAN Cup 2026 khi giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha vươn lên đứng đầu thế giới.

ĐT Việt Nam đối mặt thử thách hoá giải lời nguyền ở ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam đối mặt thử thách hoá giải lời nguyền ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đứng trước nhiệm vụ lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á khi bước vào ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam đối mặt thử thách hoá giải lời nguyền ở ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam đối mặt thử thách hoá giải lời nguyền ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đứng trước nhiệm vụ lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á khi bước vào ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế