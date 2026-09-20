Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tiếp theo của môn bóng đá nam, nơi các đội bóng như U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên hay U23 Nhật Bản ra sân.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới lượt trận thứ 2 môn bóng đá nam. Ở khung 12h sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Iran vs U23 Trung Quốc. Hai đội bóng này đều giành chiến thắng ở trận ra quân, nên nếu thắng ở cuộc so tài trực tiếp, cơ hội giành vé vào vòng tứ kết là rất sáng.
Trong khi đó, ở khung 14h, đại diện của Đông Nam Á là U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi ngược dòng thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan rộng cửa vào tứ kết. Nếu họ đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời Nhật Bản thắng Kyrgyzstan, đại diện Đông Nam Á sẽ vào tứ kết sớm 1 lượt trận.
Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9 sẽ diễn ra các trận đấu khác như U23 Triều Tiên vs U23 UAE lúc 17h và U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản lúc 17h30.