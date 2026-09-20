Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới lượt trận thứ 2 môn bóng đá nam. Ở khung 12h sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Iran vs U23 Trung Quốc. Hai đội bóng này đều giành chiến thắng ở trận ra quân, nên nếu thắng ở cuộc so tài trực tiếp, cơ hội giành vé vào vòng tứ kết là rất sáng.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9.

Trong khi đó, ở khung 14h, đại diện của Đông Nam Á là U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi ngược dòng thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan rộng cửa vào tứ kết. Nếu họ đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời Nhật Bản thắng Kyrgyzstan, đại diện Đông Nam Á sẽ vào tứ kết sớm 1 lượt trận.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 20/9 sẽ diễn ra các trận đấu khác như U23 Triều Tiên vs U23 UAE lúc 17h và U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản lúc 17h30.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20 VOV.VN - Sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đến Làng Vận động viên ASIAD 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam.



