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Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

Thứ Sáu, 09:41, 18/09/2026
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VOV.VN - Lễ thượng cờ ASIAD 2026 diễn ra sáng 18/9 tại Cảng Nagoya, Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.

 

 

Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài ở ASIAD 2026

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết sức khỏe của các vận động viên hiện ổn định và toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại ASIAD 2026.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, việc các đội tuyển lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm đặt ra thêm yêu cầu đối với công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý những tình huống phát sinh.

le thuong co asiad 2026 quoc ky viet nam tung bay tai nagoya hinh anh 1
Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya (Ảnh: Gia Cát)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án phù hợp để thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản, bảo đảm công tác phối hợp và hỗ trợ các đội tuyển trong suốt Đại hội.

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya. Đoàn Thể thao Việt Nam có 498 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Cảng Nagoya

Tại lễ thượng cờ, Quốc kỳ Việt Nam tung bay trang trọng giữa không khí chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất châu lục. Sự hiện diện và động viên của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Đoàn tiếp thêm tinh thần và động lực cho các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài.

le thuong co asiad 2026 quoc ky viet nam tung bay tai nagoya hinh anh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Đoàn tiếp thêm tinh thần và động lực cho các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài (Ảnh: Gia Cát)

Nghi thức thượng cờ ASIAD 2026 cũng mở ra hành trình chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội. Các vận động viên sẽ bước vào những ngày thi đấu với mục tiêu phát huy khả năng, tuân thủ đấu pháp và nỗ lực đạt thành tích tốt nhất.

Từ khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Cảng Nagoya, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với tinh thần đoàn kết, tập trung và quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

PV/VOV.VN
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