Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam

Tại Làng Vận động viên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra các khu vực lưu trú, phòng ở và tìm hiểu điều kiện nghỉ ngơi của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam. Thứ trưởng cũng tham quan nhà ăn, kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn, chế độ dinh dưỡng và trao đổi với cán bộ phụ trách về sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20 (Ảnh: Gia Cát)

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Đoàn cần bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ vận động viên, đặc biệt chú trọng chăm sóc y tế và phục hồi thể lực trong giai đoạn cận thi đấu.

Các đội tuyển gặp khó khăn trong di chuyển

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh báo cáo về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam. Theo đó, các vận động viên tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc các địa điểm tập luyện nằm khá xa và phân tán tạo ra không ít khó khăn trong quá trình di chuyển. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết đây là vấn đề chung của các đoàn thể thao tham dự ASIAD 20.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra điều kiện của VĐV (Ảnh: Gia Cát)

“Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo. Tuy nhiên, do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán nên việc di chuyển vẫn cần được các đoàn chủ động sắp xếp”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Ưu tiên chăm sóc y tế và phục hồi thể lực

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình sinh hoạt, tập luyện.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý để vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau tập luyện. Đoàn cần chủ động phân bổ lực lượng bác sĩ, ưu tiên hỗ trợ những vận động viên và đội tuyển bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu phải bảo đảm điều kiện tốt nhất cho VĐV (Ảnh: Gia Cát)

Công tác chăm sóc, theo dõi và phục hồi thể lực phải được thực hiện chu đáo nhằm giúp vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản và tập trung tối đa cho chuyên môn.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu.