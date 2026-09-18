English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20

Thứ Sáu, 10:26, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đến Làng Vận động viên ASIAD 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam

Tại Làng Vận động viên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra các khu vực lưu trú, phòng ở và tìm hiểu điều kiện nghỉ ngơi của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam. Thứ trưởng cũng tham quan nhà ăn, kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn, chế độ dinh dưỡng và trao đổi với cán bộ phụ trách về sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

thu truong hoang Dao cuong dong vien Doan the thao viet nam truoc them asiad 20 hinh anh 1
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 20 (Ảnh: Gia Cát)

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Đoàn cần bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ vận động viên, đặc biệt chú trọng chăm sóc y tế và phục hồi thể lực trong giai đoạn cận thi đấu.

Các đội tuyển gặp khó khăn trong di chuyển

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh báo cáo về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam. Theo đó, các vận động viên tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc các địa điểm tập luyện nằm khá xa và phân tán tạo ra không ít khó khăn trong quá trình di chuyển. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết đây là vấn đề chung của các đoàn thể thao tham dự ASIAD 20.

thu truong hoang Dao cuong dong vien Doan the thao viet nam truoc them asiad 20 hinh anh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra điều kiện của VĐV (Ảnh: Gia Cát)

“Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo. Tuy nhiên, do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán nên việc di chuyển vẫn cần được các đoàn chủ động sắp xếp”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Ưu tiên chăm sóc y tế và phục hồi thể lực

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình sinh hoạt, tập luyện.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý để vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau tập luyện. Đoàn cần chủ động phân bổ lực lượng bác sĩ, ưu tiên hỗ trợ những vận động viên và đội tuyển bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm.

thu truong hoang Dao cuong dong vien Doan the thao viet nam truoc them asiad 20 hinh anh 3
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu phải bảo đảm điều kiện tốt nhất cho VĐV (Ảnh: Gia Cát)

Công tác chăm sóc, theo dõi và phục hồi thể lực phải được thực hiện chu đáo nhằm giúp vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản và tập trung tối đa cho chuyên môn.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu.

 
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya
Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

VOV.VN - Lễ thượng cờ ASIAD 2026 diễn ra sáng 18/9 tại Cảng Nagoya, Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.

Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

Lễ thượng cờ ASIAD 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

VOV.VN - Lễ thượng cờ ASIAD 2026 diễn ra sáng 18/9 tại Cảng Nagoya, Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.

Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026: Mệnh lệnh phải thắng
Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026: Mệnh lệnh phải thắng

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.

Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026: Mệnh lệnh phải thắng

Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026: Mệnh lệnh phải thắng

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9 trên VTV6.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan
Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIDAD 2026 mới nhất, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng trên ĐT nữ Thái Lan sau lượt trận thứ hai.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIDAD 2026 mới nhất, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng trên ĐT nữ Thái Lan sau lượt trận thứ hai.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9, U23 Việt Nam vs U23 Philippines so tài ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9: U23 Việt Nam gặp U23 Philippines

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9, U23 Việt Nam vs U23 Philippines so tài ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế