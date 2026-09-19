Hé lộ nội dung Lễ khai mạc ASIAD 2026

Trước và trong giai đoạn đầu Lễ khai mạc ASIAD 2026 tại sân vận động Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya – Nhật Bản, đội bay biểu diễn "Blue Impulse" của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng.

Biên đội bay Blue Impulse thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản vẽ hình trên bầu trời gần khu vực Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho. (Ảnh Reuters)

Bên cạnh đó là màn biểu diễn của nhóm nhạc nam "INI" và "Bo-no-te" - một loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và võ thuật dân gian của tỉnh Aichi, tạo nên một bầu không khí sôi động với sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và truyền thống.

Về ý tưởng nội dung của Lễ khai mạc, Tổng đạo diễn chương trình Tsutsumi Yukihiko – một đạo diễn điện ảnh danh tiếng của Nhật Bản hé lộ: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải mang đến công chúng những thứ đẹp đẽ chưa từng được chiêm ngưỡng. Đồng thời, những thứ đó cũng phải thật gần gũi với chúng ta. Đặc biệt, đây là đại hội của châu Á, nên không thể có những màn biểu diễn xa vời”.

Tổng đạo diễn chương trình Tsutsumi Yukihiko. (Ảnh Toho)

Chỉ còn lại một thời gian ngắn trước giờ khởi động, Lễ khai mạc ASIAD 2026 được dự báo là sẽ đem lại những cảm xúc mạnh và mới mẻ, trên nền kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.