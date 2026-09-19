Hé lộ nội dung Lễ khai mạc ASIAD 2026
VOV.VN - Nội dung trình diễn của Lễ khai mạc vẫn đang được giữ bí mật đến phút chót, nhưng một số nét chính đã được hé lộ.
Trước và trong giai đoạn đầu Lễ khai mạc ASIAD 2026 tại sân vận động Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya – Nhật Bản, đội bay biểu diễn "Blue Impulse" của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng.
Bên cạnh đó là màn biểu diễn của nhóm nhạc nam "INI" và "Bo-no-te" - một loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và võ thuật dân gian của tỉnh Aichi, tạo nên một bầu không khí sôi động với sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và truyền thống.
Về ý tưởng nội dung của Lễ khai mạc, Tổng đạo diễn chương trình Tsutsumi Yukihiko – một đạo diễn điện ảnh danh tiếng của Nhật Bản hé lộ: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải mang đến công chúng những thứ đẹp đẽ chưa từng được chiêm ngưỡng. Đồng thời, những thứ đó cũng phải thật gần gũi với chúng ta. Đặc biệt, đây là đại hội của châu Á, nên không thể có những màn biểu diễn xa vời”.
Chỉ còn lại một thời gian ngắn trước giờ khởi động, Lễ khai mạc ASIAD 2026 được dự báo là sẽ đem lại những cảm xúc mạnh và mới mẻ, trên nền kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.