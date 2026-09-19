English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hé lộ nội dung Lễ khai mạc ASIAD 2026

Thứ Bảy, 15:24, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nội dung trình diễn của Lễ khai mạc vẫn đang được giữ bí mật đến phút chót, nhưng một số nét chính đã được hé lộ.

Trước và trong giai đoạn đầu Lễ khai mạc ASIAD 2026 tại sân vận động Paloma Mizuho ở thành phố Nagoya – Nhật Bản, đội bay biểu diễn "Blue Impulse" của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng.

he lo noi dung le khai mac asiad 2026 hinh anh 1
Biên đội bay Blue Impulse thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản vẽ hình trên bầu trời gần khu vực Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho. (Ảnh Reuters)

Bên cạnh đó là màn biểu diễn của nhóm nhạc nam "INI" và "Bo-no-te" - một loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và võ thuật dân gian của tỉnh Aichi, tạo nên một bầu không khí sôi động với sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và truyền thống.

Về ý tưởng nội dung của Lễ khai mạc, Tổng đạo diễn chương trình Tsutsumi Yukihiko – một đạo diễn điện ảnh danh tiếng của Nhật Bản hé lộ: “Chúng tôi có nghĩa vụ phải mang đến công chúng những thứ đẹp đẽ chưa từng được chiêm ngưỡng. Đồng thời, những thứ đó cũng phải thật gần gũi với chúng ta. Đặc biệt, đây là đại hội của châu Á, nên không thể có những màn biểu diễn xa vời”.

he lo noi dung le khai mac asiad 2026 hinh anh 2
Tổng đạo diễn chương trình Tsutsumi Yukihiko. (Ảnh Toho)

Chỉ còn lại một thời gian ngắn trước giờ khởi động, Lễ khai mạc ASIAD 2026 được dự báo là sẽ đem lại những cảm xúc mạnh và mới mẻ, trên nền kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lưu trú phân tán tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động thích nghi
Lưu trú phân tán tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động thích nghi

VOV.VN - Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức được khai mạc tối 19/9 tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Cho đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, trong đó có một số điểm đáng chú ý.

Lưu trú phân tán tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động thích nghi

Lưu trú phân tán tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động thích nghi

VOV.VN - Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức được khai mạc tối 19/9 tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Cho đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, trong đó có một số điểm đáng chú ý.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc.

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026
Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 trước khi bước vào lượt trận cuối ở bảng C gặp U23 Uzbekistan.

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 trước khi bước vào lượt trận cuối ở bảng C gặp U23 Uzbekistan.

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026
Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (19/9), lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), chính thức đánh dấu sự mở màn của Á vận hội lần thứ 20.

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

VOV.VN - Hôm nay (19/9), lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), chính thức đánh dấu sự mở màn của Á vận hội lần thứ 20.

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines
U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines

VOV.VN - U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng 2-0 U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều 18/9.

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Philippines

VOV.VN - U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận thắng 2-0 U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều 18/9.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế