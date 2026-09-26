Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai trận tứ kết còn lại của môn bóng đá nam. Trận đấu sớm diễn ra vào lúc 13h hôm nay 26/9 là cuộc đọ sức của U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan.

Ở ASIAD 2026, U23 Trung Quốc trình diễn bộ mặt rất tích cực. Mặc dù nằm ở bảng tử thần nơi có sự góp mặt của U23 Triều Tiên, U23 Iran và U23 UAE, nhưng U23 Trung Quốc đã duy trì thành tích bất bại và vào tứ kết với ngôi đầu.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có màn trình diễn giàu cảm xúc ở vòng bảng bằng hai chiến thắng ngược dòng liên tiếp để có vé tứ kết sớm. Sau đó, họ thua U23 Nhật Bản và chấp nhận đứng nhì bảng A. Xét về tương quan lực lượng, U23 Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng sức, đội bóng này hoàn toàn có thể đánh bại đại diện Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9 còn có trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên diễn ra vào lúc 17h30. Mặc dù U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, nhưng đội chủ nhà không được phép chủ quan trước đối thủ có thể gây đột biến cao như U23 Triều Tiên.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến các trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.