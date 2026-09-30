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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9: Xác định hai đội chung kết

Thứ Tư, 05:15, 30/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9 sẽ diễn ra hai trận đấu bán kết bóng đá nam.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai trận bán kết môn bóng đá nam, đó là cuộc so tài của U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan.

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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9.

Ở khung 13h hôm nay 30/9, U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc sẽ so tài với nhau. Đây là cuộc đọ sức khá cân sức cân tài, được dự đoán hấp dẫn kịch tính. U23 Trung Quốc đang có phong độ tốt và sự lì lợm trong cách thi đấu. Do đó, U23 Hàn Quốc được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9, U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan đối đầu với nhau. Đây được xem là trận chung kết sớm, khi hai đội đều có phong độ rất cao.

U23 Nhật Bản có lợi thế sân nhà, nhưng đã tốn khá nhiều sức ở vòng bán kết. Do đó, nếu đội chủ nhà thi đấu không đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể gục ngã trước U23 Uzbekistan.

 

 

Yến Hoàng/VOV.VN
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