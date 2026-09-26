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Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9: U23 Trung Quốc vào bán kết

Thứ Bảy, 14:52, 26/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9: U23 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nam sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9: U23 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nam sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. 

Đây là trận đấu mà U23 Trung Quốc hoàn toàn vượt trội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, các cầu thủ Trung Quốc mở tỷ số ở phút cuối cùng hiệp 1. U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt cuối cùng của hiệp 1 bên cánh phải. Wu Xi treo bóng vào trong cho đồng đội dứt điểm. Thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của một hậu vệ Thái Lan rồi lăn ngược vào lưới. 

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc lấn lướt và bàn thắng tiếp tục đến. Đội trưởng Wu Xi của U23 Trung Quốc cướp bóng thành công ở giữa sân, tạo cơ hội cho cầu thủ ở cánh phải căng ngang vào trong. Hàng thủ Thái Lan không kiểm soát được tình hình để hậu vệ cánh Hu Hetao băng lên dứt điểm tung lưới đại diện Đông Nam Á ở phút 47. 

Đến phút 63, cầu thủ Trung Quốc thực hiện cú bấm bóng vào vòng cấm Thái Lan, Peng Xiao đánh đầu chiến thuật tạo cơ hội cho Zhang Yuning dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 3-0. 

U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở bán kết còn U23 Thái Lan bị loại. 

07:54
07:56
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 1
Ảnh: CFA.
07:57
 

 

07:59

U23 Trung Quốc bước vào vòng tứ kết với chuỗi 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa). Trung Quốc mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên và sau đó là 2 trận hòa cùng với tỷ số 0-0 trước Iran và UAE.

ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 2
Ảnh: CFA. 

Điểm đáng chú ý nhất của U23 Trung Quốc tại ASIAD 2026 tiếp tục là khả năng tổ chức phòng ngự. Đây cũng là bệ phóng giúp U23 Trung Quốc tiến vào tới trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

Ở bên phía đối diện, U23 Thái Lan đã giành quyền vào vòng knock-out sau khi đứng thứ hai bảng A. Đội bóng xứ Chùa vàng khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan, sau đó gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, U23 Thái Lan đã nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà U23 Nhật Bản. 

Nếu U23 Trung Quốc dựa nhiều vào sự chắc chắn thì U23 Thái Lan có cơ sở để kỳ vọng vào khả năng tấn công. Sau hai trận đầu tiên tại ASIAD, Thái Lan đã ghi tới 8 bàn. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Nhật Bản cho thấy U23 Thái Lan có thể gặp vấn đề khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng kiểm soát và tổ chức trận đấu tốt.

12:08
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 3
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
12:11
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Ảnh: FAT. 
12:13
13:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Trung Quốc giao bóng trước. 

13:03

3' Yang Xi đi bóng xộc thẳng vào trung lộ khiến hậu vệ Thái Lan là Phon-ex phải phạm lỗi và chấp nhận bị phạt thẻ vàng. 

13:15

15' Trung Quốc lên bóng nhanh, cầu thủ tiền đạo Mao Weijie của đội bóng này đỡ bước một không tốt nên đã để cho Thanakrit của Thái Lan đã kịp thời can thiệp. 

13:16
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 11
Ảnh: FAT. 
13:17
13:19

18' Các cầu thủ Trung Quốc xử lý phạm vi hẹp rất tốt, mở ra thời cơ cho Mao Weijie tung ra cú cứa lòng, bóng đi chệch khung thành Thái Lan. 

13:27

26' U23 Trung Quốc được hưởng đá phạt chếch bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm Thái Lan nhưng trái bóng đã lăn quá sâu, đi hết đường biên ngang. 

13:32

30' U23 Trung Quốc đang có thế trận nhỉnh hơn nhưng các chân sút của đội bóng này chưa có được sự chuẩn xác cần thiết trong các pha bóng cuối cùng. Việc tiền đạo Zhang Yuning đang ngồi dự bị cũng khiến các tình huống tận dụng cơ hội của U23 Trung Quốc là không tốt. 

13:32
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 12
Ảnh: FAT. 
13:38

39' U23 Thái Lan có tình huống lên bóng bên góc trái nhưng Mutalifu của U23 Trung Quốc đã kịp thời ngăn cản. 

13:46

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

13:49

45+2' VÀO OOO !!! U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt cuối cùng của hiệp 1 bên cánh phải. Wu Xi treo bóng vào trong cho đồng đội dứt điểm. Thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của một hậu vệ Thái Lan rồi lăn ngược vào lưới. 1-0 cho U23 Trung Quốc. 

13:49

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Trung Quốc. 

13:51
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 13
Ảnh: FAT. 
14:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!

14:06

47' VÀO OOO!!!! Đội trưởng Wu Xi của U23 Trung Quốc cướp bóng thành công ở giữa sân, tạo cơ hội cho cầu thủ ở cánh phải căng ngang vào trong. Hàng thủ Thái Lan không kiểm soát được tình hình để hậu vệ cánh Hu Hetao băng lên dứt điểm tung lưới đại diện Đông Nam Á. 

14:06
14:12

53' U23 Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng áp sát, tạo áp lực lớn của U23 Trung Quốc. 

14:19

60' U23 Thái Lan vẫn chưa thể cải thiện thế trận dù đã có những sự thay đổi lực lượng. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đã đưa tiền đạo Zhang Yuning vào sân. 

14:19
ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 14
Ảnh: FAT. 
14:23

63' VÀO OOO !!! Cầu thủ Trung Quốc thực hiện cú bấm bóng vào vòng cấm Thái Lan, Peng Xiao đánh đầu chiến thuật tạo cơ hội cho Zhang Yuning dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 3-0. 

14:27

68' U23 Thái Lan có dấu hiệu mất kiểm soát. Đại diện Đông Nam Á chuyền hỏng rất nhiều và liên tục tạo thời cơ cho U23 Trung Quốc lên bóng. 

14:28

70' Woorawut có thời cơ dứt điểm góc hẹp nhưng bóng lại tìm đến vị trí của thủ môn Li Hao bên phía U23 Trung Quốc. 

14:29
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Các CĐV Thái Lan trên khán đài. (Ảnh: FAT). 
14:37

78' Cầu thủ Trung Quốc đã đánh đầu tung lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận do đã có lỗi việt vị. 

14:42

84' Thái Lan đang tạo nên sức ép liên tiếp với những tình huống dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đại diện Đông Nam Á. 

14:49

Trận đấu có 2 phút bù giờ !!!!

14:50

90+2' Krittapak dứt điểm hướng trái bóng vào góc chữ A khung thành Trung Quốc nhưng thủ môn Li Hao đã xuất sắc cản phá. 

14:50

Hết giờ !!! U23 Trung Quốc thắng U23 Thái Lan 3-0. 

ket qua bong da asiad 2026 hom nay 26 9 u23 trung quoc vao ban ket hinh anh 16
Trần Tiến/VOV.VN
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