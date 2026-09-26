Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 26/9: U23 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nam sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan.

Đây là trận đấu mà U23 Trung Quốc hoàn toàn vượt trội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, các cầu thủ Trung Quốc mở tỷ số ở phút cuối cùng hiệp 1. U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt cuối cùng của hiệp 1 bên cánh phải. Wu Xi treo bóng vào trong cho đồng đội dứt điểm. Thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của một hậu vệ Thái Lan rồi lăn ngược vào lưới.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc lấn lướt và bàn thắng tiếp tục đến. Đội trưởng Wu Xi của U23 Trung Quốc cướp bóng thành công ở giữa sân, tạo cơ hội cho cầu thủ ở cánh phải căng ngang vào trong. Hàng thủ Thái Lan không kiểm soát được tình hình để hậu vệ cánh Hu Hetao băng lên dứt điểm tung lưới đại diện Đông Nam Á ở phút 47.

Đến phút 63, cầu thủ Trung Quốc thực hiện cú bấm bóng vào vòng cấm Thái Lan, Peng Xiao đánh đầu chiến thuật tạo cơ hội cho Zhang Yuning dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 3-0.

U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở bán kết còn U23 Thái Lan bị loại.