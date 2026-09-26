Lý do U23 Thái Lan thua đậm U23 Trung Quốc ở ASIAD 2026

U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026

Chia sẻ với truyền thông sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Thawatchai thừa nhận: “Chúng tôi phải dành lời khen cho U23 Trung Quốc vì họ rất mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị để chủ động tấn công và muốn tạo lợi thế trước, nhưng không thể làm được điều đó. Sau đó, đội còn nhận bàn thua vào cuối hiệp một. Tôi phải thừa nhận kế hoạch ban đầu đã không thành công”.

HLV Thawatchai của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Theo nhà cầm quân Thái Lan, U23 Trung Quốc hiện sở hữu đội hình ổn định hơn so với những lần hai đội chạm trán trước đây. Trong khi đó, Thái Lan có nhiều thay đổi khi một số cầu thủ đã được đôn lên đội tuyển quốc gia.

HLV Thawatchai cho rằng: “Chúng tôi từng gặp Trung Quốc 4 lần, nhưng đội hình Thái Lan đã thay đổi khá nhiều vì một số cầu thủ chuyển lên đội tuyển quốc gia. Trung Quốc vẫn giữ được nhiều cầu thủ qua các đợt tập trung. Ở giải đấu này, họ còn bổ sung những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm để kiểm soát trận đấu. Vì vậy, đây là thử thách khó khăn hơn những lần trước”.

Sau khi U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026, HLV Thawatchai cho rằng, giải đấu đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho Thái Lan. Đội bóng đã có cơ hội đối đầu Nhật Bản, nhà đương kim vô địch châu Á, và Trung Quốc, đội á quân châu Á.

“Chúng tôi cần nhìn lại những trận đấu này để đánh giá bản thân và xác định những điểm cần cải thiện. Mỗi đội bóng tại châu Á đều rất mạnh và những trải nghiệm như vậy sẽ giúp chúng tôi biết mình cần phát triển đội bóng theo hướng nào” - HLV Thawatchai chốt lại.

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