U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

Hai đội tuyển Việt Nam về nước sau ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, cả ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2, thua 0-7 trước Nhật Bản và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối, vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U23 Việt Nam và tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026.

Ở vòng tứ kết, ĐT nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu đầy nỗ lực, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức và chỉ nhận bàn thua ở cuối hiệp phụ thứ hai (phút 109), qua đó dừng bước với kết quả thua sát nút 0-1.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc và dừng bước sau thất bại 0-4.

Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia. Với các cầu thủ nữ, sự trở lại diễn ra trong thời điểm giải bóng đá nữ VĐQG tiếp tục là sân chơi quan trọng để duy trì phong độ và nhịp thi đấu. Trong khi đó, các cầu thủ U23 cũng sẽ trở về CLB, tiếp tục thi đấu tại V-League và các giải quốc nội.

Hành trình tại ASIAD 2026 mang đến những trải nghiệm thi đấu quốc tế quý giá cho các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ. Đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng đến những nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.