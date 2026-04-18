Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/4: Nóng bỏng cuộc đua top 5

Thứ Bảy, 08:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/4 nhận được sự chú ý với màn so tài hấp dẫn giữa Chelsea và MU.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/4 được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea tiếp đón MU trên sân nhà. Đây là trận đấu có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vào top 5 ngoại hạng Anh mùa này, nhóm những đội sẽ có suất dự cúp C1 châu Âu mùa giải sau.

lich thi dau bong da hom nay 18 4 nong bong cuoc dua top 5 hinh anh 1
Trận đấu giữa Chelsea vs MU thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trước màn so tài, cả hai đội đều không có được phong độ tốt khi để thua ở vòng đấu trước. Thậm chí, Chelsea đã để thua trong 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, qua đó dần khiến mục tiêu dự cúp C1 châu Âu nằm xa tầm với.

MU cũng chưa có phong độ ổn định khi không thắng 3 trong số 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh (1 hoà, 2 thua). Điều giúp MU vẫn còn nằm trong top 5 là nhờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa, Liverpool hay chính Chelsea không có được phong độ tốt thời gian gần đây.

Thành tích đối đầu của hai đội tại ngoại hạng Anh những mùa gần đây cân bằng khi MU thắng 2, hoà 1 và thua 2. Có lợi thế sân nhà, Chelsea cần phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 18/4:

Ngoại hạng Anh

18/4 18h30 Brentford - Fulham

18/4 21h00 Leeds - Wolverhampton

18/4 21h00 Newcastle - Bournemouth

18/4 23h30 Tottenham - Brighton

19/4 2h00 Chelsea - MU

Serie A

18/4 20h00 Udinese - Parma

18/4 23h00 Napoli - Lazio

19/4 1h45 AS Roma - Atalanta

Bundesliga

18/4 20h30 Union Berlin - Wolfsburg

18/4 20h30 Bayer Leverkusen - Augsburg

18/4 20h30 Hoffenheim - Dortmund

18/4 20h30 Werder Bremen - Hamburger

18/4 23h30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Như Đạt/VOV.VN
