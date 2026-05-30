English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/5: Kịch tính chung kết cúp C1 châu Âu

Thứ Bảy, 05:30, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/5 nhận được sự chú ý của người hâm mộ với trận chung kết cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/26.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/5 được người hâm mộ quan tâm với màn so tài đỉnh cao giữa PSG vs Arsenal, cuộc đối đầu giữa hai phong cách bóng đá tại chung kết cúp C1 châu Âu. Cả hai đội đều làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trong màn so tài này.

lich thi dau bong da hom nay 30 5 kich tinh chung ket cup c1 chau Au hinh anh 1
Trận đấu giữa PSG vs Arsenal được kỳ vọng sẽ đầy kịch tính.

PSG có thể trở thành đội bóng thứ hai vô địch cúp C1 châu Âu trong hai mùa liên tiếp, sau khi Real Madrid từng làm được điều này trong giai đoạn 2016 – 2018. Trong khi đó, Arsenal sẽ có lần thứ hai trong lịch sử đội bóng lên ngôi vô địch kể từ sau lần đầu làm được vào năm 2006.

Màn đối đầu này cũng nhận được sự chú ý lớn khi là sự va chạm giữa hai trường phái bóng đá. Sau vòng phân loại, PSG tiến đến vòng chung kết với những trận đấu có nhiều bàn thắng cùng những màn đôi công mãn nhãn.

Trong khi đó, Arsenal vào chung kết bằng lối chơi ưu tiên sự chắc chắn từ hàng phòng ngự. Các trận đấu tại vòng loại trực tiếp của Arsenal đều có ít bàn thắng, thậm chí có những trận đấu được xem là không thực sự giải trí nhưng lại mang đến hiệu quả tối đa giúp thầy trò HLV Arteta tiến vào chung kết.

Trận đấu giữa PSG vs Arsenal sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 30/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Arsenal PSG cúp C1 châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận tranh suất dự Cúp C1 châu Á
CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận tranh suất dự Cúp C1 châu Á

VOV.VN - CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận play-off tranh suất dự Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/2027.

CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận tranh suất dự Cúp C1 châu Á

CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận tranh suất dự Cúp C1 châu Á

VOV.VN - CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận play-off tranh suất dự Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/2027.

Thông tin và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal
Thông tin và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal

VOV.VN - Thông tin, lịch thi đấu và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal.

Thông tin và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal

Thông tin và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal

VOV.VN - Thông tin, lịch thi đấu và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal.

"Trò cưng" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ được vinh danh
"Trò cưng" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ được vinh danh

VOV.VN - Khuất Văn Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel’s Stars - phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số gần 70.000 người Viettel trên toàn cầu.

"Trò cưng" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ được vinh danh

"Trò cưng" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ được vinh danh

VOV.VN - Khuất Văn Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel’s Stars - phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số gần 70.000 người Viettel trên toàn cầu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế