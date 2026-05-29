Thông tin và nhận định chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam) tại Puskas Arena, đánh dấu lần đầu tiên Hungary đăng cai trận đấu đỉnh cao nhất cấp CLB châu Âu.

PSG vs Arsenal so tài ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Sky Sports)

Với PSG, thầy trò HLV Luis Enrique đang hướng tới việc bảo vệ thành công ngôi vương, điều chưa từng có CLB Pháp nào làm được trước đây. Nếu đăng quang, gã nhà giàu nước Pháp sẽ trở thành nhà vô địch liên tiếp hiếm hoi, tiếp bước kỳ tích mà Real Madrid từng làm được trong giai đoạn 2016–2018.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu sau thất bại ở chung kết năm 2006. Hành trình tiến bộ qua từng mùa giải đã đưa Pháo thủ từ tứ kết đến bán kết và giờ là trận đấu lớn nhất của mùa giải.

Ngôi sao đáng chú ý của PSG và Arsenal

Hai đội bước vào trận chung kết với phong cách hoàn toàn trái ngược tạo nên thế cân bằng đầy thú vị. Arsenal gây ấn tượng nhờ hàng thủ kỷ luật khi giữ sạch lưới tới 9 trận, trong khi PSG lại bùng nổ với 44 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục ghi bàn của Barcelona đúng 1 bàn.

Ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía PSG là Khvicha Kvaratskhelia, người đã ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo, đặc biệt tỏa sáng ở vòng knock-out. Trong khi đó, Arsenal đặt niềm tin vào những trụ cột như Declan Rice hay Bukayo Saka để tạo nên sự khác biệt trong trận cầu quyết định.

Lịch sử đối đầu PSG vs Arsenal

Lịch sử đối đầu cũng mang đến yếu tố đáng chú ý khi PSG từng đánh bại Arsenal ở bán kết mùa trước với tổng tỷ số 3-1. Tuy nhiên, xét rộng hơn, đại diện nước Anh không hề lép vế khi từng giành chiến thắng ở vòng phân hạng và có những trận hòa cân bằng trước đối thủ. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, PSG đang có lợi thế nhỉnh hơn khi giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước Arsenal.

Đội hình dự kiến của PSG và Arsenal

Xét về lực lượng, PSG có thể chào đón sự trở lại của Achraf Hakimi và Ousmane Dembélé sau chấn thương, giúp tăng sức mạnh hành lang cánh. Arsenal lại đối mặt tổn thất khi Ben White chắc chắn vắng mặt, còn một số trụ cột khác vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Gyokeres, Trossard

Phát biểu trước thềm trận chung kết

Trước trận chung kết, các thành viên của PSG và Arsenal đều thể hiện sự tự tin nhưng vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia bên phía PSG chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng quan trọng nhất là chơi theo cách của mình. Đây là chung kết Cúp C1 châu Âu nên chắc chắn rất khó khăn, và chúng tôi sẽ tận hưởng nó”.

Tiền vệ trẻ Joao Neves cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của PSG trong hành trình vào chung kết năm nay. Cầu thủ người Bồ Đào Nha khẳng định: “Chúng tôi tự hào về hành trình này. Đội bóng biết cách chịu đựng và sẵn sàng cho mọi thử thách, kể cả khi có chấn thương”.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique cho rằng điều quan trọng nhất với PSG là duy trì sự tập trung vào chính mình thay vì quá bận tâm tới đối thủ. “Điều quan trọng nhất là tập trung vào bản thân nhiều hơn là đối thủ. Đây là giải đấu cấp CLB cao nhất châu Âu và chúng tôi tự hào khi lại vào chung kết”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu.

Bên phía Arsenal, tiền vệ Declan Rice đánh giá cao hành trình mà đội bóng Bắc London đã trải qua để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Anh chia sẻ: “Không thể xem nhẹ những gì chúng tôi đã làm. Đây là khoảnh khắc đáng tự hào với CLB và toàn đội”.

Ngôi sao tấn công Bukayo Saka cũng cho thấy quyết tâm lớn trước cuộc đối đầu tại Budapest. “Bạn có thể thấy điều này có ý nghĩa thế nào với chúng tôi và người hâm mộ. Hy vọng câu chuyện đẹp này sẽ có cái kết trọn vẹn ở Budapest”, cầu thủ sinh năm 2001 nói.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal đã trải qua một hành trình đầy nỗ lực để tiến tới trận chung kết Cúp C1 châu Âu đầu tiên sau gần 20 năm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Toàn đội có chung tham vọng và khát khao. Chúng tôi đã nỗ lực, đôi lúc cần cả may mắn, và giờ được đền đáp bằng một ngày tuyệt vời tại Budapest”.