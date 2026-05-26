Xác định 29 đội giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Trong 29 đội bóng đã giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa tới Ngoại hạng Anh và La Liga đều có 5 đại diện, Serie A và Bundesliga đều có 4 đại diện, Ligue 1 có 3 đại diện, các giải VĐQG Bồ Đào Nha và Hà Lan đều có 2 đại diện, mỗi giải VĐQG Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Séc đóng góp 1 đại diện.

Trong số các tên tuổi lớn giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa tới, MU thu hút sự chú ý đặc biệt. Quỷ đỏ đã có màn “lột xác” ngoạn mục để đứng thứ 3 chung cuộc Ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 năm vắng bóng.

Theo kế hoạch, 7 suất còn lại dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ được xác định sau giai đoạn vòng loại diễn ra từ 7/7/2026 tới 26/8/2026. Sau đó, lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/8/2026.

Dự kiến, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh vào 8/9/2026 và kết thúc vào 27/1/2027. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách). Top 8 đội đứng đầu vòng bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8, các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ thi đấu vòng play-off (lượt đi và về) để tranh 8 vé còn lại.

Danh sách 29/36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 Ngoại hạng Anh: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool La Liga: Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga: Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart Ligue 1: PSG, Lens, Lille Giải VĐQG Hà Lan: PSV Eindhoven, Feyenoord Giải VĐQG Bồ Đào Nha: Porto, Sporting CP Giải VĐQG Bỉ: Club Brugge Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray Giải VĐQG Ukraine: Shakhtar Donetsk Giải VĐQG Séc: Slavia Prague