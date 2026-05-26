Xác định 29 đội giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Ba, 06:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu kết thúc mùa giải 2025/2026, UEFA đã xác định được 29/36 đội sẽ góp mặt tại vòng bảng (league phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Trong 29 đội bóng đã giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa tới Ngoại hạng Anh và La Liga đều có 5 đại diện, Serie A và Bundesliga đều có 4 đại diện, Ligue 1 có 3 đại diện, các giải VĐQG Bồ Đào Nha và Hà Lan đều có 2 đại diện, mỗi giải VĐQG Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Séc đóng góp 1 đại diện.   

xac dinh 29 doi gianh ve tham du cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 1
MU trở lại Cúp C1 châu Âu sau 2 năm vắng bóng. (Ảnh: Reuters)

Trong số các tên tuổi lớn giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa tới, MU thu hút sự chú ý đặc biệt. Quỷ đỏ đã có màn “lột xác” ngoạn mục để đứng thứ 3 chung cuộc Ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 năm vắng bóng.

Theo kế hoạch, 7 suất còn lại dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ được xác định sau giai đoạn vòng loại diễn ra từ 7/7/2026 tới 26/8/2026. Sau đó, lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/8/2026.

Dự kiến, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ khởi tranh vào 8/9/2026 và kết thúc vào 27/1/2027. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách). Top 8 đội đứng đầu vòng bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8, các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ thi đấu vòng play-off (lượt đi và về) để tranh 8 vé còn lại.

Danh sách 29/36 đội giành quyền dự vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Ngoại hạng Anh: Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool

La Liga: Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis

Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

Bundesliga: Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart

Ligue 1: PSG, Lens, Lille

Giải VĐQG Hà Lan: PSV Eindhoven, Feyenoord

Giải VĐQG Bồ Đào Nha: Porto, Sporting CP

Giải VĐQG Bỉ: Club Brugge

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray

Giải VĐQG Ukraine: Shakhtar Donetsk

Giải VĐQG Séc: Slavia Prague

Hoàng Long/VOV.VN
Hiện tượng bóng đá Italia lần đầu giành vé dự Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/2026

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

Xác định đủ 48 đội dự VCK U17 World Cup 2026

Xác định 4 đại diện châu Á dự U17 nữ World Cup 2026

