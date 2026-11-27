Lịch thi đấu CAHN trong thời điểm cuối năm 2026 được đánh giá mang đến nhiều thử thách với Quang Hải cùng các đồng đội. Việc cạnh tranh ở nhiều đấu trường khiến CAHN phải chia sức, khó lòng đảm bảo giữ được trạng thái thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ trụ cột.

CAHN gặp nhiều thách thức với lịch thi đấu (Ảnh: Như Đạt)

Trận thắng Vissel Kobe (Nhật Bản) ở cúp C1 châu Á sau quãng nghỉ FIFA Days là một bất ngờ, đồng thời cũng cho thấy CAHN hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu các trụ cột có đủ thời gian phục hồi thể lực. Dù vậy, HLV Polking cùng ban huấn luyện CAHN sẽ phải tính toán về nhân sự trong quãng thời gian tới khi lịch thi đấu phía trước đầy thử thách.

Sau trận đấu với Vissel Kobe, CAHN chỉ có ba ngày để phục hồi cho trận đấu trên sân khách gặp Nam Định vào hôm nay (27/11). Ngay sau trận đấu, CAHN nhanh chóng trở về Hà Nội để di chuyển sang Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Kashiwa Reysol tại cúp C1 châu Á vào ngày 1/12.

Tiếp đó đến ngày 25/12, CAHN sẽ phải thi đấu thêm 6 trận cả ở V-League và cúp C1 Đông Nam Á. Như vậy trong vòng 32 ngày cho đến khi V-League có quãng nghỉ, CAHN phải ra sân tổng cộng 9 trận đấu ở các đấu trường khác nhau, chưa kể việc phải di chuyển giữa sân nhà và sân khách.

Với mật độ thi đấu chỉ hơn 3 ngày lại có một trận đấu, các trụ cột CAHN sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi thể lực. Ngoài ra trong giai đoạn này, CAHN gặp rất nhiều đối thủ mạnh không chỉ ở giải đấu quốc tế mà ngay ở V-League như Nam Định hay Ninh Bình.

Lịch thi đấu CAHN:

27/11 18h00 Nam Định – CAHN

1/12 17h00 Kashiwa Reysol – CAHN

6/12 18h00 Ninh Bình – CAHN

10/12 19h15 CAHN – Svay Rieng

13/12 19h15 CAHN – HAGL

17/12 19h15 CAHN – Hải Phòng

21/12 18h00 Đà Nẵng – CAHN

25/12 19h15 CAHN – Bắc Ninh

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