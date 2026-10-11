Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á: CLB V-League gặp dàn sao vừa vô địch FIFA ASEAN Cup

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất, Thể Công Viettel sẽ làm khách trên sân của Persib Bandung, đội bóng có một số tuyển thủ Indonesia vừa vô địch FIFA ASEAN Cup. Màn đọ sức này sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10.

Ngoài vấn đề phải di chuyển trong quãng thời gian dài đến Bandung, Thể Công Viettel còn đối mặt với đội chủ nhà đang có phong độ rất cao. Persib đã thắng 5 trong 6 trận chính thức từ đầu mùa giải, trong đó có cả thắng lợi 1-0 trên sân của FC Seoul.

Ảnh: Hoài Thương.

Về lực lượng, Persib sở hữu đến 11 ngoại binh nên trong trận đấu ở Cúp C2 châu Á, họ có thể sử dụng tối đa cầu thủ ngoại để chiếm ưu thế trước Thể Công Viettel.

Trong đội hình của Persib Bandung có Ragnar Oratmangoen và Thom Haye vừa cùng ĐT Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó là hàng loạt gương mặt đã lên tuyển Indonesia trước đây như Sandy Walsh, Marc Klok, Kakang Rudianto hay Beckham Putra.

Trận đấu này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thể Công Viettel cần phải giành ít nhất 1 điểm để không bị các đối thủ bỏ quá xa. Trận đấu Persib Bandung vs Thể Công Viettel được trực tiếp trên kênh VTV6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến.

Cũng theo lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất, một số trận đấu đáng chú ý khác của lượt trận thứ hai vòng bảng là Melbourne Victory vs FC Seoul, Gangwon vs Phnom Penh Crown, BG Pathum United vs Adelaide United, Svay Rieng vs Thân Hoa Thượng Hải hay Tampines Rovers vs Machida Zelvia.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á 2026/2027 lượt trận thứ hai vòng bảng.