Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay (11/10), các giải VĐQG hàng đầu thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ và Italy sẽ diễn ra những lượt trận tiếp theo.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 7 trận đấu của vòng 2 diễn ra hôm nay trong các khung giờ từ 17h (giờ Việt Nam) đến 23h. Những trận đấu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra ở khung 20h.

Ảnh: Vakifbank.

Sau ngày ra quân thuận lợi, ĐKVĐ Vakifbank sẽ đến làm khách trên sân của Goztepe, đội bóng đã thất bại 1-3 trong ngày mở màn. Cùng giờ, đương kim á quân giải bóng chuyền các CLB nữ châu Âu - Eczacibasi sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Aras Kargo.

Eczacibasi đang hướng đến chiến thắng thuyết phục hơn sau khi phải rất vất vả mới đánh bại được Nilufer 3-2 ở lượt trận đầu tiên của mùa giải.

Khung 23h có trận đấu cũng đáng chờ đợi giữa Besiktas và Fenerbahce, 2 CLB có danh tiếng thuộc dạng tốp đầu của bóng chuyền nói riêng và thể thao Thổ Nhĩ Kỳ nói chung.

Ở giải VĐQG Italy, một số trận đáng theo dõi trong ngày hôm nay là Vero Volley gặp Macerata lúc 21h hay Talmasson gặp Cuneo lúc 22h.