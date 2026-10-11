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Xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Kyrgyzstan hôm nay 11/10 ở đâu?

Chủ Nhật, 11:00, 11/10/2026
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VOV.VN - U17 nữ Việt Nam chỉ cần hòa U17 nữ Kyrgyzstan để giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Tuy nhiên, thầy trò HLV Okiyama Masahiko quyết tâm giành chiến thắng để khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng.

Xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Kyrgyzstan ở đâu?

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan trong khuôn khổ vòng loại U17 nữ châu Á 2027 trên fanpage và kênh YouTube chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

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Đây là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Okiyama Masahiko. U17 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa để giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027, nhưng đội bóng đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng. Người hâm mộ nên truy cập các kênh truyền thông chính thức của VFF để theo dõi trận đấu và cập nhật những thông tin mới nhất.

U17 nữ Việt Nam rộng cửa giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

Chiến thắng đậm trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana giúp U17 nữ Việt Nam đảo ngược tình thế trên bảng xếp hạng, vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan để vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Theo thể thức vòng loại, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Vì vậy, U17 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U17 nữ Kyrgyzstan để chắc suất góp mặt tại Trung Quốc vào năm 2027. Trong khi đó, đội bóng Trung Á buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt qua đối thủ và cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Nắm lợi thế lớn trước trận đấu quyết định, U17 nữ Việt Nam có quyền chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, với tư cách đội chủ nhà, thầy trò HLV Okiyama Masahiko không đặt mục tiêu cầu hòa mà hướng đến chiến thắng để hoàn tất vòng loại với thành tích toàn thắng sau ba trận.

U17 nữ Kyrgyzstan sở hữu lợi thế về thể hình

U17 nữ Kyrgyzstan cho thấy những điểm mạnh đáng chú ý về thể hình và khả năng tranh chấp. Các cầu thủ đội bóng Trung Á có vóc dáng khá tốt, hứa hẹn tạo ra nhiều thử thách trong những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt khi đối đầu với các cầu thủ có thể hình nhỏ hơn của U17 nữ Việt Nam.

Bên cạnh ưu thế thể chất, U17 nữ Kyrgyzstan cũng thể hiện sự gắn kết trong lối chơi. Các vị trí trên sân phối hợp tương đối nhịp nhàng, giúp đội bóng tổ chức tấn công và phòng ngự khá linh hoạt.

Tuy nhiên, những đánh giá tích cực về U17 nữ Kyrgyzstan chủ yếu đến từ các trận đấu trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và U17 nữ Palestine. Trước U17 nữ Việt Nam, đội bóng Trung Á sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn và cần thể hiện nhiều hơn để chứng minh sự tiến bộ.

Kỹ thuật có thể tạo khác biệt cho U17 nữ Việt Nam

Dù U17 nữ Kyrgyzstan có ưu thế về thể hình, đội bóng này vẫn bộc lộ những hạn chế trong xử lý bóng. Các pha khống chế và triển khai bóng đôi lúc còn cứng, thiếu sự mềm mại khi đối mặt với sức ép từ đối phương.

Đây có thể là cơ hội để U17 nữ Việt Nam phát huy khả năng kỹ thuật cá nhân, phối hợp nhóm và sự khéo léo trong các tình huống tấn công. Nếu kiểm soát tốt thế trận, các cầu thủ Việt Nam có thể khai thác những khoảng trống mà đối thủ để lộ khi tổ chức phòng ngự.

Dù chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn có lý do để chơi chủ động. Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko khẳng định vị trí dẫn đầu bảng D mà còn tạo cú hích tinh thần trước khi hướng đến VCK U17 nữ châu Á 2027.

Với lợi thế hiện có, U17 nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội, phát huy điểm mạnh về kỹ thuật và sự linh hoạt để hướng đến kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Trung Á.

PV/VOV.VN
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