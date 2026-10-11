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Trực tiếp Liverpool - Man City vòng 6 Ngoại hạng Anh: Khó cản Haaland?

Chủ Nhật, 14:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs Man City vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 hôm nay 11/10.

15:18
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Bảng xếp hạng tính đến 15h ngày 11/10.
15:17
10:27

Man City đang là đội duy nhất toàn thắng 5 vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2026/2027. Dù trải qua cuộc cải tổ lực lượng lớn sau mùa giải trước, đội bóng áo xanh vẫn nhanh chóng tìm được sự ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca. Tham vọng trở lại đỉnh cao của Man City còn được thể hiện qua khoản đầu tư lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Ngay cả khi Arsenal thắng Leeds Utd 2-1 ở trận đấu sớm vòng 6, Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng. Thầy trò Maresca cần giành trọn 3 điểm tại Anfield để tái lập khoảng cách 3 điểm với đối thủ cạnh tranh.

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Tuy nhiên, chuyến làm khách này tiềm ẩn nhiều thách thức. Man City còn đối mặt nguy cơ chịu án phạt nặng vì bị cáo buộc vi phạm hơn 100 quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Những vấn đề ngoài sân cỏ có thể tạo thêm áp lực cho đội bóng trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Liverpool bất bại sau 5 vòng đầu tiên nhưng đã hòa 3 trận, giành 9 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Anfield còn gặp khó khăn về lực lượng khi Alexander Isak và Cody Gakpo không thể góp mặt sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Hàng công thiếu hiệu quả cũng là vấn đề của Liverpool. Ở 2 vòng gần nhất, đội bóng này chỉ ghi được 1 bàn thắng. Dù vậy, HLV Iraola đã giúp hàng thủ cải thiện đáng kể. Sau khi thủng lưới 4 lần trong 2 vòng đầu, Liverpool giữ sạch lưới ở cả 3 vòng tiếp theo.

Điểm tựa Anfield có thể trở thành lợi thế quan trọng của đội chủ nhà. Từ năm 2019, Man City chỉ thắng 2 trong 7 lần làm khách của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trong 10 lần đối đầu gần nhất ở giải đấu này, The Citizens cũng chỉ giành 3 chiến thắng.

Man City đang có phong độ tốt hơn, nhưng Liverpool đủ khả năng tạo ra thế trận khó khăn. Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò Iraola hoàn toàn có thể chặn đứng chuỗi toàn thắng của đối thủ.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- LIVERPOOL: Vắng Cody Gakpo, Alexander Isak, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike (chấn thương); Khả năng ra sân của Jeremy Jacquet còn bỏ ngỏ.

- MAN CITY: Khả năng ra sân của Nico O’Reilly và Antoine Semenyo còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Liverpool bất bại 7 trận trên mọi đấu trường mùa này (thắng 4, hòa 3).

- Man City toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

- Liverpool chỉ thua 3/10 màn chạm trán Man City gần nhất ở Premier League (thắng 3, hòa 4, thua 3).

Trực tiếp Liverpool vs Man City vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 hôm nay 11/10. 

Yến Hoàng/VOV.VN
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