Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10: So tài U15 Cuba lúc 14h30

Lịch thi đấu U15 Việt Nam hôm nay 29/10

Theo lịch thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 29/10, U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Cuba lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc giai đoạn phân hạng của FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Người hâm mộ có thể truy cập nền tảng DAZN, tìm mục FIFA+ để kiểm tra khả năng theo dõi trực tiếp trận đấu.

U15 Việt Nam so tài với U15 Cuba vào lúc 14h30 hôm nay 29/10.

U15 Việt Nam thắng Nicaragua 5-3

Trước cuộc đối đầu với U15 Cuba, U15 Việt Nam đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 5-3 trước U15 Nicaragua. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với tám bàn thắng, trong đó các cầu thủ Việt Nam thể hiện khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

U15 Việt Nam gặp tương đối nhiều khó khăn do trời mưa nhưng sau vài phút bắt nhịp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng do công của Huy Hiệu, Huy Huỳnh và Tài Lộc.

Sang hiệp 2, khi Nicaragua nỗ lực tấn công, U15 Việt Nam đã trải qua những phút giây khó khăn và để thủng lưới đến ba lần. Tuy nhiên, Huy Huỳnh và Anh Hào đã kịp ghi những bàn thắng quan trọng giúp U15 Việt Nam thắng 5-3. Đây là trận thắng thứ tư từ đầu giải của U15 Việt Nam.

U15 Việt Nam cần cải thiện điều gì trước trận gặp Cuba?

Chiến thắng trước Nicaragua cho thấy sức mạnh tấn công và khả năng chớp thời cơ của U15 Việt Nam. Tuy nhiên, việc để đối thủ ghi ba bàn, đặc biệt khi đội tuyển từng dẫn trước với cách biệt lớn, đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự.

Trước U15 Cuba, các cầu thủ cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót cá nhân và giữ cự ly đội hình hợp lý khi đối thủ đẩy cao tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục là yếu tố quan trọng để U15 Việt Nam hướng tới một kết quả thuận lợi.

Trận U15 Việt Nam gặp U15 Cuba lúc 14h30 hôm nay, ngày 29/10, sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quốc tế và thể hiện sự tiến bộ tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.