Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku
VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.
Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn với thầy trò HLV Roland nhưng cơ hội để có điểm số lịch sử cũng là không nhỏ.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026.
Hôm nay, 21/5. FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK U17 World Cup 2026. Tham dự giải đấu năm nay có 48 đội đến từ các khu vực, châu lục trên thế giới.
U17 Việt Nam sau khi giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 đã lần đầu tiên trong lịch sử có vé đến với VCK U17 World Cup 2026.
Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. FIFA phân bổ các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất. Qatar sẽ chắc chắn nằm ở bảng A.
Với U17 Việt Nam, do chưa từng góp mặt ở các kỳ U17 World Cup trước đây, thầy trò HLV Roland nằm ở vào nhóm hạt giống 4, và đây là một điều bất lợi.
Đáng chú ý là FIFA không xếp các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục vào chung bảng đấu. Như vậy, U17 Việt Nam không cùng bảng với các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc, U17 Trung Quốc.
Tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.
2 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới.
VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Các trận đấu tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở thủ đô Doha.
Theo thể thức bốc thăm, U17 Việt Nam chắc chắn không cùng bảng với các đội: Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, Romania, Serbia. Algeria, Uruguay, Tanzania, Cuba, Jamaica.
Theo công bố của FIFA, lễ bốc thăm sẽ khởi đầu với nhóm 1 sau đó lần lượt là nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Các đội nhóm 1 sẽ mang mã số 1 ở mỗi bảng, các đội nhóm tiếp theo sẽ lần lượt được xếp vào các mã đã được định sẵn từ BTC.
Lễ bốc thăm chuẩn bị bắt đầu !!!!
Sau phần phát biểu của Chủ tịch FIFA, Trưởng BTC giải Jassim Al Jassim phát biểu chào mừng.
Roberto Grassi - trưởng ban các giải đấu trẻ của FIFA sẽ điều hành lễ bốc thăm. Hỗ trợ cho ông là 2 cựu danh thủ Nuno Gomes và Celestine Babayaro.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 1:
Bảng A: Qatar
Bảng B: Hàn Quốc
Bảng C: Argentina
Bảng D: Pháp
Bảng E: Italia
Bảng F: Senegal
Bảng G: Mali
Bảng H: Tây Ban Nha
Bảng I: Brazil
Bảng J: Mỹ
Bảng K: Mexico
Bảng L: Nhật Bản
Như vậy, U17 Việt Nam chắc chắn không ở các bảng A, B, L.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 2:
Bảng A: Qatar, Ai Cập
Bảng B: Hàn Quốc, Ecuador
Bảng C: Argentina, Australia
Bảng D: Pháp, Saudi Arabia
Bảng E: Italia, Uzbekistan
Bảng F: Senegal, Croatia
Bảng G: Mali, Bỉ
Bảng H: Tây Ban Nha, Morocco
Bảng I: Brazil, CH Ireland
Bảng J: Mỹ, Chile
Bảng K: Mexico, Venezuela
Bảng L: Nhật Bản, Colombia
Như vậy, U17 Việt Nam chắc chắn không ở các bảng A, B, C, D, E, L.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 3:
Bảng A: Qatar, Ai Cập, Panama
Bảng B: Hàn Quốc, Ecuador, New Caledonia
Bảng C: Argentina, Australia, Đan Mạch
Bảng D: Pháp, Saudi Arabia, Haiti
Bảng E: Italia, Uzbekistan, Bờ Biển Ngà
Bảng F: Senegal, Croatia, Tajikistan
Bảng G: Mali, Bỉ, New Zealand
Bảng H: Tây Ban Nha, Morocco, Fiji
Bảng I: Brazil, CH Ireland, Costa Rica
Bảng J: Mỹ, Chile, Montenegro
Bảng K: Mexico, Venezuela, Cameroon
Bảng L: Nhật Bản, Colombia, Honduras
Như vậy, U17 Việt Nam chắc chắn không ở các bảng A, B, C, D, E, F, L.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 4:
Bảng A: Qatar, Ai Cập, Panama, Hy Lạp
Bảng B: Hàn Quốc, Ecuador, New Caledonia, Đội bóng châu Phi 1
Bảng C: Argentina, Australia, Đan Mạch, Đội bóng châu Phi 2
Bảng D: Pháp, Saudi Arabia, Haiti, Uruguay
Bảng E: Italia, Uzbekistan, Bờ Biển Ngà, Jamaica
Bảng F: Senegal, Croatia, Tajikistan, Cuba
Bảng G: Mali, Bỉ, New Zealand, Việt Nam
Bảng H: Tây Ban Nha, Morocco, Fiji, Trung Quốc
Bảng I: Brazil, CH Ireland, Costa Rica, Tanzania
Bảng J: Mỹ, Chile, Montenegro, Algeria
Bảng K: Mexico, Venezuela, Cameroon, Romania
Bảng L: Nhật Bản, Colombia, Honduras, Serbia
