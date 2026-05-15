Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia vòng tứ kết U17 châu Á 2026

Theo lịch tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Trận đấu này được trực tiếp trên TV360, đồng thời được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

U17 Australia là đối thủ mạnh và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng này đã từng thua U17 Việt Nam tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với tỉ số 1-2. Đó là giải đấu mà U17 Việt Nam vô địch một cách thuyết phục. Do đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đang rất tự tin trước trận đấu này.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết: “Cả đội vô cùng hạnh phúc và xúc động khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á, qua đó thẳng tiến tới FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã yêu cầu chúng tôi gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Australia”.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, tiền vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng nhưng đầy quyết tâm: “U17 Australia sở hữu nền tảng thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật vượt trội. U17 Việt Nam từng chạm trán họ tại bán kết U17 Đông Nam Á nên rất hiểu sự nguy hiểm của đội bóng này. U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện kỹ năng theo đúng giáo án của ban huấn luyện để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.