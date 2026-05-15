  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia vòng tứ kết U17 châu Á 2026

Thứ Sáu, 11:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia vòng tứ kết U17 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu vào bán kết.

Theo lịch tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Trận đấu này được trực tiếp trên TV360, đồng thời được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

U17 Australia là đối thủ mạnh và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng này đã từng thua U17 Việt Nam tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 với tỉ số 1-2. Đó là giải đấu mà U17 Việt Nam vô địch một cách thuyết phục. Do đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đang rất tự tin trước trận đấu này.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia tứ kết U17 châu Á 2026.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết: “Cả đội vô cùng hạnh phúc và xúc động khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á, qua đó thẳng tiến tới FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã yêu cầu chúng tôi gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Australia”.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, tiền vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng nhưng đầy quyết tâm: “U17 Australia sở hữu nền tảng thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật vượt trội. U17 Việt Nam từng chạm trán họ tại bán kết U17 Đông Nam Á nên rất hiểu sự nguy hiểm của đội bóng này. U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện kỹ năng theo đúng giáo án của ban huấn luyện để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
Tin liên quan

U17 Việt Nam quyết tâm quật ngã Australia để vào bán kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - Chiều 14/5 (giờ địa phương), đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập phục hồi tại Jeddah, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026 rực lửa chạm trán U17 Australia.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 15/5
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 15/5, những trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết sẽ diễn ra.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup, VFF đặc biệt tri ân người hâm mộ
VOV.VN - Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE.

Tin bóng đá 14-5: Nhiều đội mạnh châu Âu ước được như U17 Việt Nam
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Nhiều đội mạnh châu Âu ước được như U17 Việt Nam; Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026; Kịch bản giúp Arsenal vô địch sớm Premier League 2025/2026…

U17 World Cup 2026 truyền cảm hứng, Thể Công Viettel đại tuyển quân cho tương lai
VOV.VN - Từ ngày 28 - 31/5/2026, Thể Công Viettel sẽ mở đợt tuyển sinh lớn tại TP.HCM. Và đây mới chỉ là 1 trong số gần 10 điểm tuyển sinh tại 3 miền kéo dài trong 3 tháng của Thể Công Viettel.

