U17 World Cup 2026 truyền cảm hứng, Thể Công Viettel đại tuyển quân cho tương lai

Tuyển sinh ở 3 miền, kéo dài 3 tháng

Năm nay lần đầu tiên, hoạt động tuyển sinh của Thể Công Viettel được triển khai tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với đầu mối lớn tập trung ở các địa phương: Sơn La, Hà Nội, Trà Vinh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Ninh Bình (phường Thái Bình)… Lứa tuổi tuyển sinh trong năm 2026 là các bạn nhỏ yêu bóng đá sinh năm 2015. Và đợt tuyển sinh tại sân TT370, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày cuối tháng 5 dự kiến sẽ là đợt tuyển sinh có đông đảo thí sinh tham gia.

Thể Công Viettel là một trong các đơn vị đi đầu trong việc xây dựng các trung tâm vệ tinh để tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ nhằm bồi dưỡng và tuyển chọn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đội tuyển bóng đá quốc gia. Trong đó phải kể đến các đơn vị vệ tinh từ TP.HCM, Thanh Hóa.

Đã có hàng nghìn các bạn trẻ được thử sức và phô diễn khả năng của mình trước các tuyển trạch viên gạo cội của Thể Công. Nếu như hoạt động tuyển sinh tại Hà Nội khởi động ngay từ tháng 3 thì đến tháng 5 mới hoàn tất công tác tuyển sinh ở TP Hồ Chí Mính. Tính đến thời điểm hiện tại Thể Công Viettel đã lựa chọn được 43 gương mặt tiêu biểu nhất thuộc lứa tuổi sinh năm 2015. Các thi sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia thi tuyển tại vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 6 tại đại bản doanh Hòa Lạc.

Tiêu chí tuyển chọn khắt khe

Điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay nằm ở sự thay đổi trong cách đánh giá chuyên môn. Nếu như trước đây việc tuyển chọn chủ yếu tập trung vào kỹ năng cá nhân hay thể hình, thì năm 2026, đội ngũ huấn luyện viên và tuyển trạch viên của Thể Công Viettel chú trọng nhiều hơn đến tư duy chơi bóng, khả năng xử lý tình huống, tinh thần thi đấu và tiềm năng phát triển lâu dài của cầu thủ trẻ.

Các nội dung kiểm tra được tổ chức bài bản với nhiều phần đánh giá khác nhau như tốc độ, khả năng phối hợp, phản xạ chiến thuật và tư duy không bóng. Với 4 tiêu chí đào tạo: văn hóa, kỷ luật, thể lực và chuyên môn, Thể Công Viettel tập trung vào việc phát triển toàn diện và bền vững cho công tác đào tạo trẻ.

Theo chia sẻ từ ông Thạch Bảo Khanh, trưởng phòng Đào tạo bóng đá trẻ Công ty Thể Thao Viettel, việc mở rộng phạm vi tổ chức không chỉ giúp CLB tiếp cận thêm nhiều tài năng mới mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ ở nhiều địa phương có cơ hội được thử sức trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp mà trước đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Trong nhiều năm qua, Thể Công Viettel luôn được đánh giá là một trong những cái nôi hàng đầu của công tác đào tạo bóng đá Việt Nam. Tập đoàn Viettel đã những đầu tư mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng đến nguồn lực con người để tìm kiếm và đào tạo những nhân tài đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Sau lứa cầu thủ của Bùi Tiến Dũng tiếp tục đến lứa của Khuât Văn Khang, Công Phương. Đặc biệt trong đội hình U17 Việt Nam vừa qua có 4 cầu thủ trẻ Thể Công Viettel: Đại Nhân, Mạnh Cường, Đình Vỹ, Trí Dũng. Trong đó Mạnh Cường với bàn thắng quyết định trong trận đấu với UAE đã giúp U17 Việt Nam góp mặt tại chung kết U17 thế giới 2026. Và chính những hoạt động tuyển sinh mạnh mẽ này sẽ thúc đẩy tìm kiếm những thế hệ tài năng mới của bóng đá nước nhà.