U17 Việt Nam quyết tâm quật ngã Australia để vào bán kết U17 châu Á 2026

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE để đoạt vé dự FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland lập tức ưu tiên các bài tập phục hồi thể trạng và cân bằng tâm lý cho học trò. Do toàn đội vừa vắt kiệt sức ở lượt trận cuối vòng bảng, chiến lược gia này chỉ yêu cầu các cầu thủ vận động nhẹ nhàng.

Nhóm đá chính tản bộ và thả lỏng cơ bắp, trong khi nhóm dự bị rèn thêm các mảng miếng phối hợp chiến thuật. Không khí buổi tập diễn ra vô cùng hứng khởi. Các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện tinh thần sung mãn sau cột mốc lịch sử, nhưng cũng rất nhanh chóng "đưa đôi chân trở lại mặt đất" trước thử thách lớn mang tên U17 Australia.

U17 Việt Nam tập trung cao đội

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy chia sẻ: "Cả đội vô cùng hạnh phúc và xúc động khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á, qua đó thẳng tiến tới FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã yêu cầu chúng em gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Australia".

U17 Việt Nam tập luyện chăm chỉ trước trận gặp U17 Australia.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, tiền vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng nhưng đầy quyết tâm: "U17 Australia sở hữu nền tảng thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật vượt trội. Chúng em từng chạm trán họ tại bán kết U17 Đông Nam Á nên rất hiểu sự nguy hiểm của đội bóng này. U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện kỹ năng theo đúng giáo án của ban huấn luyện để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay".

Nguyễn Minh Thủy gây ấn tượng mạnh

Xuyên suốt hành trình lịch sử của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Minh Thủy luôn đóng vai trò quan trọng. Cầu thủ trẻ gốc Nghệ An đá chính cả 3 trận vòng bảng, thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén nhờ khả năng giữ nhịp, thoát pressing và tổ chức tấn công hiệu quả.

Minh Thủy gây ấn tượng ở giải U17 châu Á 2026.

Đặc biệt trong màn lội ngược dòng 3-2 trước U17 UAE, Minh Thủy rực sáng với một cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó, chính anh tung đường kiến tạo sắc lẹm từ chấm phạt góc để Mạnh Cường đánh đầu ấn định chiến thắng, mang tấm vé World Cup về cho bóng đá Việt Nam.

Cái duyên của Minh Thủy trước U17 Australia cũng là một điểm tựa niềm tin cho người hâm mộ. Trước đó, tại bán kết giải U17 Đông Nam Á, tiền vệ này từng thực hiện thành công một tình huống cố định, dọn cỗ giúp đồng đội ghi bàn thắng quyết định đánh bại chính đối thủ đến từ xứ sở chuột túi.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.