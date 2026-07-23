ĐT Việt Nam làm quen sân trên đất Thái Lan, sẵn sàng “khai hỏa” ASEAN Cup 2026

Chiều 23/7, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Chonburi trước trận ra quân gặp Timor Leste tại ASEAN Cup 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

ĐT Việt Nam làm quen sân Chonburi, nơi diễn ra trận ra quân ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: HT)

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa nhẹ tại sân vận động Chonburi. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến giáo án khi các cầu thủ vẫn duy trì cường độ tập luyện cao và tinh thần hứng khởi.

Trong buổi tập, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc và thủ môn Đặng Văn Lâm không xuất hiện trên sân. Cả hai ở lại khách sạn để tập hồi phục và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn.

Sự thiếu vắng của hai trụ cột buộc ban huấn luyện phải sớm hoàn tất danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận gặp Timor Leste. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá lớn khi đội hình hiện tại vẫn có nhiều phương án thay thế chất lượng.

Dù gặp tổn thất về lực lượng, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ tinh thần lạc quan trong suốt buổi tập. Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Chúng tôi rất vui vì có thể tham gia giải đấu. ĐT Việt Nam đang chuẩn bị để thể hiện tốt nhất cho cả trận đầu tiên cũng như tất cả các trận đấu tiếp theo. Toàn đội sẽ chiến đấu một cách tự tin để có thể giành chiến thắng", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Mội số hình ảnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam trên sân vận động Chonburi chiều 23/7 (Ảnh: HT)