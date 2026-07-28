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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7: Đội bóng cuối cùng ra sân

Thứ Ba, 06:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7: Đội bóng cuối cùng của giải đá trận ra quân là ĐT Philippines.

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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7, Philippines sẽ là đội bóng cuối cùng ra sân trận mở màn ở giải đấu năm nay. Thầy trò HLV Carles Cuadrat sẽ được thi đấu trên sân nhà New Clark City.

Đối thủ của Philippines trong trận đấu lúc 17h hôm nay 28/7 sẽ là Myanmar, đội bóng đã để thua Malaysia ngày ra quân. Với một đối thủ không quá mạnh lại được đá trên sân nhà cùng lực lượng nhiều cầu thủ gốc châu Âu, Philippines là đội được đánh giá cao hơn.

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Ảnh: MFF. 

Trong khi đó vào lúc 20h, Malaysia sẽ đón tiếp ĐT Lào trên sân nhà Kuala Lumpur. Đây là trận đấu mà ĐT Malaysia đã đổi địa điểm tranh tài vào phút chót. Trước đó, màn so tài này dự kiến diễn ra trên sân Tuanku Abdul Rahman ở bang Negeri Sembilan. Tuy nhiên vào giờ chót, LĐBĐ Malaysia đã quyết định chuyển về sân đấu ở Kuala Lumpur.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng sự hưng phấn sau khi đã thắng ngược Myanmar, ĐT Malaysia sẽ hướng đến chiến thắng tiếp theo, nhất là trong bối cảnh ĐT Lào vắng trung vệ Phetdavanh Somsanith do bị treo giò.

PV/VOV.VN
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