Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 27/7

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Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste

Trận đấu Singapore vs Timor Leste trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 27/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

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Nhận định Singapore vs Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026

Với những gì đã diễn ra ngày ra quân, Singapore được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste. Singapore giành chiến thắng 2-1 trên sân Campuchia trong khi đội bóng được đánh giá yếu nhất giải đã có màn ra quân đáng quên khi để thua ĐT Việt Nam 0-7.

Dù cũng nỗ lực tìm kiếm các cầu thủ có dòng máu ngoại về phục vụ nhưng Timor Leste vẫn cho thấy họ vẫn còn phải học hỏi nhiều. 13 cầu thủ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, Australia, Malaysia… vẫn chưa đủ sức để có thể nâng cấp năng lực của ĐTQG bởi chuyên môn của những cầu thủ này cũng chỉ ở mức vừa phải.