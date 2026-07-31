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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Đội đầu tiên bị loại?

Thứ Sáu, 05:30, 31/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7, nhiều khả năng giải đấu sẽ xác định được đội đầu tiên bị loại.

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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7, giải đấu sẽ diễn ra 2 trận đấu tiếp theo của bảng A. Lúc 17h sẽ là trận đấu giữa Timor Leste và Indonesia trên sân Chonburi ở Thái Lan. Lúc 20h là màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Với ĐT Việt Nam, đây là trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu năm nay. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

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ĐT Timor Leste có thể sớm bị loại sau lượt trận hôm nay. (Ảnh: TH). 

Trong khi đó, trận Timor Leste đấu Indonesia diễn ra trên sân trung lập ở Chonburi (Thái Lan), Sau chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia ngày ra quân, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste.

Đáng chú ý, Timor Leste đã thua cả 2 trận đã qua và nếu tiếp tục thua hôm nay, đội bóng này sẽ chính thức bị loại sớm từ vòng bảng của ASEAN Cup 2026.

Tất cả các trận đấu hôm nay của ASEAN Cup 2026 sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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