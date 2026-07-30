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ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam và điểm tựa lịch sử trước Singapore

Thứ Năm, 13:20, 30/07/2026
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VOV.VN - Lượt trận thứ ba bảng A giải ASEAN Cup 2026 sẽ chứng kiến màn so tài tâm điểm giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

ASEAN Cup 2026 đang diễn ra hấp dẫn ngay từ vòng bảng. Tại bảng A, Singapore lần lượt đánh bại Campuchia và Timor Leste để giành 6 điểm, nhiều hơn Việt Nam và Indonesia 3 điểm. Nếu tiếp tục vượt qua nhà đương kim vô địch, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ xây chắc ngôi đầu bảng và mở toang cánh cửa vào bán kết.

asean cup 2026 Doi tuyen viet nam va diem tua lich su truoc singapore hinh anh 1
Trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore diễn ra vào lúc 20h ngày 31/7

Dẫu vậy, đây được xem là thử thách rất lớn với Singapore. Đội khách phải thi đấu trên sân Mỹ Đình, nơi đội tuyển Việt Nam luôn thể hiện phong độ ấn tượng. Bên cạnh đó, chất lượng đội hình của Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhà đương kim vô địch.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến lợi thế đáng kể cho đội tuyển Việt Nam. Sau 22 lần gặp nhau, Việt Nam thắng 9, hòa 9 và chỉ thua 4 trước Singapore. Đáng chú ý, kể từ năm 1998, đội tuyển Việt Nam đã duy trì chuỗi 16 trận liên tiếp bất bại trước đối thủ.

Trong chuỗi 16 trận đó, Việt Nam thắng 8, hòa 8, ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới 7 lần. Ở ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng toàn thắng Singapore trong cả hai lượt trận bán kết với các tỷ số 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, qua đó tiến vào chung kết trước khi đăng quang ngôi vô địch.

asean cup 2026 Doi tuyen viet nam va diem tua lich su truoc singapore hinh anh 2
HLV Kim Sang Sik tự tin trước trận đấu với Singapore (Ảnh: Như Đạt).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao lợi thế từ lịch sử đối đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đội tuyển Việt Nam có thống kê thành tích tốt trước Singapore, đó cũng là một lợi thế. Chúng tôi sẽ cố gắng nối dài chuỗi thành tích đó. So với thời điểm Việt Nam thắng Singapore cách đây hai năm, họ đã mạnh lên rất nhiều. Chúng tôi đã cùng các cầu thủ chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để giành kết quả tốt”.

Ở chiều ngược lại, HLV Gavin Lee khẳng định Singapore không đến Mỹ Đình với tâm lý phòng ngự. Ông chia sẻ: “Mọi trận đấu, chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Qua trận đấu này, tôi cũng muốn kiểm chứng thực lực của Singapore và xem đội bóng có thể tiến xa đến đâu. Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng Singapore sẽ tập trung vào chính mình và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Dù quyết tâm chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam, Singapore vẫn đối mặt với nhiều bất lợi. So với ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh hơn nhờ sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch chất lượng, đồng thời có chiều sâu đội hình ở cả đội hình chính lẫn dự bị.

Nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở nối dài chuỗi trận bất bại trước Singapore, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore diễn ra vào lúc 20h ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Nguyễn Hải/VOV.VN
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