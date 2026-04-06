中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

Thứ Hai, 06:53, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

Theo kế hoạch, vòng bán kết FA Cup 2025/2026 sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 và 26/4. Cả hai trận bán kết đều sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley. Những lá thăm đã đưa Chelsea đối đầu với Leeds còn Man City sẽ chạm trán Southampton.

xac dinh 2 cap dau ban ket fa cup 2025 2026 hinh anh 1
4 đội bóng lọt vào bán kết FA Cup gồm Chelsea, Leeds, Southampton và Man City. (Ảnh: The Sun)

Ở vòng tứ kết vừa qua, Chelsea đã thắng đậm Port Vale 7-0 trong khi Leeds hòa West Ham 2-2 rồi vượt qua đối thủ 4-2 sau loạt sút luân lưu. Man City phô diễn sức mạnh khi đè bẹp Liverpool 4-0. Southampton gây bất ngờ với chiến thắng 2-1 trước Arsenal.

Trong số 4 đội bóng vào bán kết FA Cup 2025/2026, Southampton là cái tên duy nhất không thi đấu ở Ngoại hạng Anh mà đang chơi tại giải hạng Nhất. Leeds cũng có thống kê đáng chú ý khi lần đầu góp mặt tại bán kết FA Cup kể từ năm 1987.

Với kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea và Man City được kỳ vọng sẽ tạo nên trận chung kết khi đều được đánh giá trội hơn Leeds và Southampton. Nếu kịch bản này xảy ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Chelsea và Man City chạm trán trong một trận chung kết FA Cup.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: FA Cup Chelsea Man City Leeds Southampton
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup, Barca thắng nhọc Atletico
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup sau trận thua Southampton trong khi Barca thắng nhọc Atletico Madrid ở La Liga.

Trận cầu tâm điểm ở Cúp C1 châu Âu có thể vắng ngôi sao sáng giá
VOV.VN - Harry Kane - ngôi sao của Bayern Munich có thể sẽ vắng mặt trong trận gặp Real Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Sao MU được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh trở lại
VOV.VN - Bruno Fernandes được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh 2025/2026 trở lại với vòng đấu thứ 32.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá