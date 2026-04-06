Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

Theo kế hoạch, vòng bán kết FA Cup 2025/2026 sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 và 26/4. Cả hai trận bán kết đều sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley. Những lá thăm đã đưa Chelsea đối đầu với Leeds còn Man City sẽ chạm trán Southampton.

4 đội bóng lọt vào bán kết FA Cup gồm Chelsea, Leeds, Southampton và Man City. (Ảnh: The Sun)

Ở vòng tứ kết vừa qua, Chelsea đã thắng đậm Port Vale 7-0 trong khi Leeds hòa West Ham 2-2 rồi vượt qua đối thủ 4-2 sau loạt sút luân lưu. Man City phô diễn sức mạnh khi đè bẹp Liverpool 4-0. Southampton gây bất ngờ với chiến thắng 2-1 trước Arsenal.

Trong số 4 đội bóng vào bán kết FA Cup 2025/2026, Southampton là cái tên duy nhất không thi đấu ở Ngoại hạng Anh mà đang chơi tại giải hạng Nhất. Leeds cũng có thống kê đáng chú ý khi lần đầu góp mặt tại bán kết FA Cup kể từ năm 1987.

Với kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea và Man City được kỳ vọng sẽ tạo nên trận chung kết khi đều được đánh giá trội hơn Leeds và Southampton. Nếu kịch bản này xảy ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Chelsea và Man City chạm trán trong một trận chung kết FA Cup.