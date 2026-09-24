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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 24/9

Thứ Năm, 08:45, 24/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 24/9, giải bóng chuyền nữ khu vực Bắc và Trung Mỹ - Pan-American Cup Final Six tiếp tục diễn ra sôi động.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 24/9 chứng kiến giải đấu khu vực Bắc Trung Mỹ - Pan-American Cup Final Six tiếp tục diễn ra sôi động với ngày thi đấu thứ ba. Tham dự giải đấu này có 6 đội là Mỹ, Mexico, Cuba, CH Dominica, Canada và Puerto Rico.

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Ảnh: NORCECA.

Đây là giải đấu diễn ra ở thành phố Zinacantepec (Mexico) với mục đích để các đội tuyển bóng chuyền nữ trong khu vực Bắc, Trung Mỹ có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu lớn hơn ở tầm thế giới. Với tư cách đội vừa đăng quang Pan American Cup, ĐT bóng chuyền nữ Mỹ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trong ngày thi đấu thứ tư (24/9 theo giờ địa phương) sẽ diễn ra 3 trận đấu: Canada vs Cuba (5h ngày 25/9 giờ Việt Nam), CH Dominica vs Puerto Rico (7h 25/9 giờ Việt Nam) và Mexico vs Mỹ (9h 25/9 theo giờ Việt Nam).

Giải đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, mỗi đội chạm trán nhau 5 lần, sau đó tính điểm xếp hạng, đội nào có điểm số cao nhất sẽ vô địch.

PV/VOV.VN
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