Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đại diện Việt Nam được vinh danh

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất dành cho các đội tuyển Futsal nam, nữ trên thế giới vừa được công bố chứng kiến ĐT Futsal nam Việt Nam có thêm 19,49 điểm.

Ảnh: VFF.

Đây là số điểm cao nhất mà một đội tuyển Futsal nam trên toàn cầu thu về được trong chu kỳ gần nhất của bảng xếp hạng FIFA (tính từ tháng 5/2026 đến nay).

Với tổng điểm 1210,93, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã tăng 2 bậc từ vị trí 22 lên hạng 20 thế giới. ĐT Futsal nam Việt Nam có được vị trí này chủ yếu nhờ vào thành tích bất bại ở giải Futsal Continental Championship, với những trận hòa ấn tượng trước Nga và Thái Lan.

5 đội Futsal nam đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại là Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và đại diện châu Á - Iran.

Trên bảng xếp hạng ở nội dung Futsal nữ, ĐT Futsal nữ Việt Nam duy trì hạng 11 thế giới do không thi đấu trận tích điểm nào trong chu kỳ gần nhất của bảng xếp hạng FIFA (tính từ tháng 5/2026 đến nay). Dẫn đầu thế giới ở nội dung Futsal nữ đang là Brazil với 1514,38 điểm.