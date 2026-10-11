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Messi lập cú đúp, Inter Miami thắng đậm DC United

Chủ Nhật, 09:41, 11/10/2026
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VOV.VN - Inter Miami đánh bại DC United với tỷ số 4-0 ở vòng 28 MLS 2026 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi và Luis Suarez.

Messi và Suarez tỏa sáng giúp Inter Miami áp đảo

Ở trận đấu này, Inter Miami nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 2. Nhận đường kiến tạo của Germán Berterame, Luis Suarez tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn DC United.

Đến phút 38, tiền đạo người Uruguay tiếp tục ghi bàn sau đường chuyền bằng đầu của Berterame, hoàn tất cú đúp và giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0 khi hiệp một khép lại.

messi lap cu dup, inter miami thang dam dc united hinh anh 1
Luis Suarez sớm giúp Inter Miami có lợi thế (Ảnh: Reuters).

Bước sang hiệp hai, Lionel Messi nhanh chóng tỏa sáng. Phút 47, siêu sao người Argentina nhận đường chuyền từ Suarez rồi dứt điểm chân trái chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Messi tiếp tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 60. Từ đường kiến tạo của Rodrigo De Paul, Messi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc thấp khung thành, ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami.

messi lap cu dup, inter miami thang dam dc united hinh anh 2
Messi tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: Reuters).

Trong những phút còn lại, DC United nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không thể tận dụng các cơ hội. Inter Miami duy trì thế trận chắc chắn và bảo toàn cách biệt đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

PV/VOV.VN
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