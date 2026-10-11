Bảng xếp hạng vòng loại U17 nữ châu Á 2027: U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp

U17 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D

U17 nữ Việt Nam đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0.

Chiến thắng đậm giúp U17 nữ Việt Nam nâng tổng số điểm lên 6, bằng với U17 nữ Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +19).

U17 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D sau 2 lượt trận.

Lợi thế này giúp U17 nữ Việt Nam có thêm cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Dù vậy, thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn cần tập trung cho trận đấu cuối cùng để hoàn thành mục tiêu.

U17 nữ Việt Nam đấu Kyrgyzstan ở trận quyết định

Ở lượt trận cuối bảng D, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Kyrgyzstan lúc 18h00 ngày 11/10. Đây được xem là trận chung kết của bảng đấu khi hai đội đang cùng có 6 điểm và cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu.

U17 nữ Việt Nam có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ cần một kết quả hòa để giành vé đi tiếp theo cục diện hiện tại. Trong khi đó, U17 nữ Kyrgyzstan cần hướng tới chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Với phong độ ấn tượng và lợi thế đang nắm giữ, U17 nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Xếp hạng bảng A.

Xếp hạng bảng B.

Xếp hạng bảng C.

Xếp hạng bảng D.

Xếp hạng bảng E.

Xếp hạng bảng F.

Xếp hạng bảng G.

Xếp hạng bảng H.