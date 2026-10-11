English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng vòng loại U17 nữ châu Á 2027: U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Chủ Nhật, 09:30, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 khi dẫn đầu bảng D trước lượt trận quyết định gặp U17 nữ Kyrgyzstan.

U17 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D

U17 nữ Việt Nam đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0.

Chiến thắng đậm giúp U17 nữ Việt Nam nâng tổng số điểm lên 6, bằng với U17 nữ Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +19).

bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D sau 2 lượt trận.

Lợi thế này giúp U17 nữ Việt Nam có thêm cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Dù vậy, thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn cần tập trung cho trận đấu cuối cùng để hoàn thành mục tiêu.

U17 nữ Việt Nam đấu Kyrgyzstan ở trận quyết định

Ở lượt trận cuối bảng D, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Kyrgyzstan lúc 18h00 ngày 11/10. Đây được xem là trận chung kết của bảng đấu khi hai đội đang cùng có 6 điểm và cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu.

U17 nữ Việt Nam có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ cần một kết quả hòa để giành vé đi tiếp theo cục diện hiện tại. Trong khi đó, U17 nữ Kyrgyzstan cần hướng tới chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Với phong độ ấn tượng và lợi thế đang nắm giữ, U17 nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 2
Xếp hạng bảng A.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 3
Xếp hạng bảng B.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 4
Xếp hạng bảng C.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 5
Xếp hạng bảng D.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 6
Xếp hạng bảng E.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 7
Xếp hạng bảng F.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 8
Xếp hạng bảng G.
bang xep hang vong loai u17 nu chau A 2027 u17 viet nam rong cua di tiep hinh anh 9
Xếp hạng bảng H.
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026 khi có đến hai chuyến tập huấn nước ngoài.

U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt cho U17 World Cup 2026 khi có đến hai chuyến tập huấn nước ngoài.

U17 nữ Việt Nam ghi 20 bàn vào lưới đối thủ tại vòng loại châu Á
U17 nữ Việt Nam ghi 20 bàn vào lưới đối thủ tại vòng loại châu Á

VOV.VN - Trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, U17 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn bùng nổ, giành chiến thắng 20-0 để vươn lên dẫn đầu bảng với hiệu số vượt trội.

U17 nữ Việt Nam ghi 20 bàn vào lưới đối thủ tại vòng loại châu Á

U17 nữ Việt Nam ghi 20 bàn vào lưới đối thủ tại vòng loại châu Á

VOV.VN - Trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, U17 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn bùng nổ, giành chiến thắng 20-0 để vươn lên dẫn đầu bảng với hiệu số vượt trội.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ
Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt ra sân vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11 tại Qatar.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt ra sân vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11 tại Qatar.

Lý do giúp U17 nữ Việt Nam thắng 6-0 ở giải châu Á
Lý do giúp U17 nữ Việt Nam thắng 6-0 ở giải châu Á

VOV.VN - Sau chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao sự bình tĩnh và khả năng điều chỉnh của các học trò, đặc biệt trong khoảng thời gian trận đấu bị gián đoạn vì mưa lớn.

Lý do giúp U17 nữ Việt Nam thắng 6-0 ở giải châu Á

Lý do giúp U17 nữ Việt Nam thắng 6-0 ở giải châu Á

VOV.VN - Sau chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao sự bình tĩnh và khả năng điều chỉnh của các học trò, đặc biệt trong khoảng thời gian trận đấu bị gián đoạn vì mưa lớn.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay (5/10), U17 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi đánh bại U17 nữ Palestine 6-0. Chiến thắng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay (5/10), U17 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi đánh bại U17 nữ Palestine 6-0. Chiến thắng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế